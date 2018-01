La ‘justicia’ que tenemos (1)

La administración de justicia en el Ecuador nunca ha sido buena. Pero la de ahora, la de la mano metida y los Chucky Seven, no llega ni a pésima. Es importante dejar sentado que sí hay jueces y funcionarios correctos y competentes, que merecen que se haga esta salvedad (tengo muy buenas referencias del flamante presidente de la Corte del Guayas, entre otros), pero la mayoría no lo son.

Yo no voy a opinar sobre la calidad moral de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, porque no tengo motivos para dudar de eso. Pero que lo han hecho pésimo –o peor– es indiscutible, y todo con la ayuda de la mayoría de legisladores que han preparado las leyes procesales y las que organizan, o deberían organizar, a la administración de justicia. Varios ejemplos: uno, material, es el del principal local que se construyó en Guayaquil para las dependencias judiciales, denominado Florida Norte. Está pésimamente mal ubicado, en un sector de muy difícil acceso, lo que obliga a los abogados y usuarios a gastar dinero y a emplear tiempo excesivo simplemente para poder llegar a los juzgados. Además, el tamaño de los bloques edificados en Florida Norte es gigantesco. Hay muchos pisos que están casi vacíos, y existe una gran cantidad de espacio construido innecesariamente. Para agravar esto, muchos jueces, funcionarios y usuarios se quejan de la ineficiencia de los acondicionadores de aire, especialmente a ciertas horas cuando el sol golpea con fuerza. No solo esto, sino que en por lo menos uno de los bloques no se hicieron escaleras de emergencia. Los ventanales no son apropiados para el clima de Guayaquil. Todo lleva a pensar que se derrochó dinero para hacer, además, un trabajo deficiente y sin fundamentos razonables.

En cuanto a los jueces, por algún motivo inexplicable los cambian de despacho cada vez y cuando. Me consta que en un caso laboral, que no es único, el juez que admitió al trámite la demanda, no presidió la audiencia preliminar. El que la presidió y escuchó a las partes no es el mismo que convocó a la segunda audiencia que es la definitiva. El que lo hizo, no presidió esta audiencia, sino otro que, luego de receptar las pruebas y escuchar los alegatos, también fue cambiado, por lo que quien resolvió fue una jueza, es decir cinco juzgadores. Se supone que el sistema oral es la gran cosa, entre otros motivos porque el juez está en contacto inmediato con los litigantes, y eso le permite escuchar, presenciar y dirigir las pruebas y los debates. Pero si lo cambian, de nada sirve tanta maravilla.

Antes, en el proceso verbal sumario, un juicio era sentenciado en la primera instancia aproximadamente en seis meses. Ahora hay, y puedo demostrarlo, procesos en asuntos de derecho social que no tienen sentencia de primera instancia en más de dos años.

La experiencia demuestra que las leyes deben ser las apropiadas para la idiosincrasia de un país, y no el resultado de novelerías inaplicables. Hay que recordar que Solón, el gran gobernante y legislador, no le dio a su pueblo las mejores leyes sino las que le convenían por su realidad.

Otra novedad: los jueces, o algunos de ellos, sostienen que la audiencia no es una diligencia , y no permiten actuar a los abogados que van a las audiencias en representación de sus clientes, si no tienen una procuración judicial. Afirman que la capacidad de los abogados para asistir sin procuración judicial es solamente para diligencias. Sin embargo, el Cogep (que ciertamente es un documento muy pobremente redactado y deficiente) señala en los artículos 81 (en el inciso primero y en el inciso segundo) y 82 (en el numeral 2) que la audiencia sí es una diligencia. Pero está sucediendo a menudo que cuando llega el abogado a una audiencia en representación de su cliente, el juez impide que actúe, perjudicando de esa manera el derecho constitucional a la defensa que tenemos todas las personas. Para ello, invocan dos o tres artículos equívocos del famoso Cogep (pero no mencionan el 81 ni el 82.2) violando la Constitución, que declara que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales (art. 11.4); que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos constitucionales (art. 11.9); los cuales son de directa e inmediata aplicación ante cualquier servidor público, administrativo o judicial (art. 11.3); y, aunque la Constitución instituye entre las garantías fundamentales el derecho a la defensa y la obligación del Estado de tutelar efectivamente los derechos (art. 75); y establece que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en cualquier grado o etapa del procedimiento (art. 76.7); y, finalmente, que en caso de duda se obliga al funcionario a aplicar siempre la norma y la interpretación que más favorezca la vigencia de los derechos constitucionales (art. 11.5); no obstante todo eso, muchos jueces dejan en la indefensión a la persona que no asiste directamente a las audiencias. Vale destacar que los artículos constitucionales que he mencionado son unos pocos de los muchos que garantizan estos derechos fundamentales.

Creo que en algún momento esto va a tener consecuencias, porque al haberse violado derechos fundamentales se ha originado la nulidad, que será reclamada por los perjudicados.

Sin embargo, cuando no les conviene, muchos jueces de todos los niveles, no son tan estrictos a la hora de valorar la confesión ficta, es decir, la no asistencia a confesar en que incurre uno de los litigantes cuando no asiste a las audiencias en las que se les ha pedido rendir su declaración, caso en el que claramente la ley establece que tienen que valorarse como aceptadas todas las preguntas que no sean hechas contraviniendo la ley.

También tengo y puedo mostrar muchos casos en que no obstante esa disposición legal y que ya existen tres precedentes obligatorios dictados por la Corte Suprema (hoy Nacional), jueces sin escrúpulos simplemente no han mencionado en sus fallos estas circunstancias, para tener así la vía libre para resolver a favor del litigante que se haya ganado su voluntad. En definitiva, la presencia personal de la parte litigante es valorada a conveniencia en demasiados casos. (O)