Nos encontramos presenciando una civilización del espectáculo que busca hacer de la vida un show, pero no necesariamente deleita y ennoblece la naturaleza humana, sino todo lo contrario, la degrada porque presenta lo burdo, grotesco, inmoral y deshonesto.

Actitud preocupante porque si así actuamos, estamos discriminando a las futuras generaciones, o al menos no las estamos considerando dignas de recibir un legado honroso de parte de los que nos ha tocado vivir en este momento presente. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras, como nos dice monseñor Jorge Mario Bergoglio (actual papa Francisco) en su encíclica sobre el cuidado de la casa común: “Alabado seas”; no podemos pensar solo en nosotros porque si así hubiesen pensado nuestros antepasados, no estaríamos aquí. No todo es malo (...), invito a globalizar la esperanza, el optimismo. (O)

Cristhiam Carpio Castro, licenciado, Daule