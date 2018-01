Autoridades de tránsito

Todo empezó en el 2012 cuando decidí vender mi carro del año 2000, me lo compraron dándome dinero en efectivo en un patio de venta de vehículos y me hicieron firmar una carta de venta en blanco aduciendo que ellos eran un patio de ventas y que al próximo comprador le harían llenar la carta de venta. De esto ha pasado seis años y hasta el día de hoy ni me entregan la carta de venta del carro, ni me solucionan la parte legal de un vehículo que ya no es mío, pero que está generando multas por infracciones de tránsito constantes, y como en la ATM sigue registrado a mi nombre, me atormentan todos los días exigiéndome el pago de las multas con amenazas de embargo patrimonial.

Me he acercado infinidad de veces a las oficinas de la ATM, tanto en el centro comercial Albán Borja como en el de la terminal terrestre, y lo único que me saben decir es que para bloquear el carro debo llevar su carta de venta; ¡no la tengo!, he repetido hasta el cansancio y las multas, los mensajes y llamadas continúan hasta la tortura. Además tengo impedimento de renovar mi licencia de manejo y de matricular ningún carro hasta que pague. Estas multas vienen registrándose desde hace varios años, pero el mencionado carro está matriculado en el 2017. ¡Cómo lo hicieron! No lo sé. Lo cierto es que he pedido el bloqueo del vehículo y que se impida que sea matriculado en el 2018, pero nuevamente me exigen la carta de venta legalizada y notariada; no la tengo, y otra vez vuelvo a cero. No me quieren receptar la denuncia verbal del caso. Me dicen que ponga una denuncia por robo, pero eso sería mentir porque no me lo han robado. En el patio de vehículos no dan solución a mi problema alegando que ellos son nuevos en la empresa y que yo proceda como mejor me convenga. Pido al comandante Luis Lalama (director de Operaciones de la ATM, Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil), o a la Comisión de Tránsito del Ecuador que se sensibilicen ante este problema y ordenen el bloqueo del vehículo hasta legalizar su documentación.(O)

Alejandro Bravo Villamar, periodista, Guayaquil