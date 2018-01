Frente al cansancio y hartura que produce enterarse todos los días de hechos de corrupción, provenientes del sector público, que no es el único pero actualmente el más investigado, un conjunto de ciudadanos ha comenzado a impulsar la iniciativa de reconocer públicamente a personas que tengan un comportamiento ético irreprochable, cuyas acciones se puedan comprobar, resistan la lupa de ser juzgadas por los principios de honestidad, solidaridad, dignidad y puedan constituirse en ejemplos para el resto de la población. Que nos aporten alegría y esperanza, que recuperen el buen ser y el bien hacer. Que orgullosamente podamos hablar de ellos y decir: “también somos así”.

Para que las conversaciones del día no sean, solamente, sobre la última canallada, robo, insulto del que nos enteramos, sino también de hechos asombrosos por su honestidad y respeto a los demás en la convivencia ciudadana.

Acaba de nacer la campaña Guayaquil Ético.

Denunciar y juzgar los hechos de corrupción es necesario y urgente.

Reconocer comportamientos edificantes también lo es, apunta a cambios en la conducta personal y colectiva. Apunta a hacernos cómplices en la búsqueda de buenas noticias sobre el quehacer colectivo. Quiere mejorar nuestra mirada para que descubramos en el fango los lotos que brillan por su pureza.

En el marco del Foro Internacional sobre Ética y Convivencia Ciudadana, realizado en el Centro Municipal de Gestión de Conflictos y Cultura de Paz, con un público numeroso y diverso, destacados ponentes abordaron el tema de la ética y cómo esta atraviesa y tiene que ver con la educación, los medios de comunicación, la tecnología, los derechos humanos.

Allí un comité especial que no desea que sus nombres se sepan dio a conocer y distinguió a las primeras personas que comienzan la que esperamos sea una larga cadena de ciudadanos que nos marcan el camino. Hay mucho que afinar para que todos puedan ser partícipes en esa campaña, pero arrancó la propuesta. Las primeras personas elegidas pasaron por varios filtros que verificaron lo bueno de su accionar. No son superpersonas, no son ángeles, son iguales que todos y cada uno de nosotros, solo que ellas han hecho de la ética y la coherencia de su accionar un modelo de vida.

Distinguieron al Dr. David Gerardo Samaniego Torres, compañero en esta página del periódico por una vida dedicada a la educación, pedagogía, formación y cultura en grados extraordinarios, que ha inspirado los más altos valores humanos a varias generaciones. Su palabra es sinónimo de verdad, compromiso y respeto.

Al señor ingeniero Xavier Antonio Salvador Plaza como un hombre honesto y transparente en sus decisiones, motivaciones y realizaciones, que con su excelente trabajo es modelo de ética en el servicio público, que tanta falta nos hace. Curiosamente, el Ing. Salvador había sido alumno del Dr. Samaniego.

Y a dos extraordinarias mujeres dignas de ejemplo, la señora Obdulia Eduviges Anastacio Paladines por una vida dedicada a crear mejores condiciones de vida para la comunidad de Cauchiche, en la isla Puná, cuyos moradores la consideran sinónimo de entrega, compromiso, honestidad, y la señora Dolores Quintero Raah, moradora de Cisne 2, pues su accionar es sinónimo de honestidad, alegría y fe, ha dedicado su vida a crear mejores condiciones de vida para las mujeres afroecuatorianas y las de los moradores de un amplio sector del suburbio este, incluyendo el comportamiento de jóvenes pandilleros. (O)