Aunque quizás no lo hayamos meditado detenidamente, una forma de relacionarnos en la comunidad es a través de la conducción de vehículos, y sin duda es en esta interrelación que afloran al desnudo nuestros rasgos muchas veces crudos de personalidad.

Muy probablemente nuestra ubicación tropical en el globo terráqueo, nos presupone un carácter que impone actuar con viveza criolla, “debo ser sabido” sobre todo cuando manejo, no lo son los que esperan la columna de vehículos en el carril que corresponde (generalmente uno solo en nuestras ciudades). Soy sabido y hago doble columna y me meto y ya estoy a nivel del primero o segundo que esperaban desde antes; ¿y por qué no puedo hacer una tercera columna, si finalmente nadie hace nada? Exactamente igual ocurre en las congestiones por obstrucciones de vías, de pronto se crea un nuevo carril muchas veces forzado y peligroso, ese carril es exclusivo para los “reyes” del individualismo que envisten, aceleran y dejan con polvo grabada su falta de respeto. Pero la realidad nos demuestra todos los días que los ciudadanos que respetan las normas de tránsito, normas de sentido común y armonía, son muchos más que “los sabidos”, sin duda “los no sabidos” somos más. Entonces no hay que buscar justificaciones de idiosincrasia o lugar geográfico en el que nos ha tocado convivir, lo que sucede con estos avivatos es que su cultura no ha podido ser domada por la autoridad, es decir que la autoridad no se ha interesado por disciplinar. El éxito sería posible solamente si existe la voluntad de mantener una campaña sostenida por un tiempo no menor a dos años en cada sector.(O)

Juan Carlos Salgado Carpio, Guayaquil