El concepto de ser el Estado jefe de todo ha sido impulsado por los más grandes dictadores que la historia cuenta: Adolfo Hitler, Mussolini, Franco, los Castro, los Somoza, etcétera.

Y por supuesto, un “pequeño Hitler” no se quedó atrás, también lo dijo muy elocuentemente y con absoluto convencimiento, que él y solo él era jefe de todo el Estado y explicó con lujos de detalles las instituciones bajo su jefatura, desde el ejecutivo, pasando por asamblea y llegando a la justicia; todo. Ahora el exjefe de todo dice que era jefe de todo, pero no conocía nada, incluso no conocía al gerente de la petrolera que nos robó. ¿Alguien puede creer esto?, ¿no conocía que las obras que en su gobierno las llamaron pomposamente emblemáticas estaban plagadas de corrupción y sobornos? ¿Alguien puede creer que el jefe de todo no sabía que los chinos prestaban 1.000 millones a intereses de usura, con la condición de que 800 de esos millones se los dieran en contratos a ellos mismos? ¿Tampoco sabía que bastante tiempo antes de finalizar la década ya habíamos pasado el 40% del techo de endeudamiento? Todos a los que defendió de manera pública en sabatinas están en la cárcel; el jefe de todo los defendió siendo culpables, como ahora se ha demostrado. Las encuestas ahora dicen que el 75% no confía en la palabra del exjefe de todo; ya lo conocemos, sabemos sus mentiras compulsivas, ahora dice que siete veces no, porque así evitamos la regresión de derechos; serán solo los suyos y de sus secuaces, ya que no podrán ser reelegidos. ¡Nunca más un jefe de todo!, sobre eso votaremos. Votaremos por el inicio de un cambio de conceptos y modelos de libertad y democracia. Votamos sí: ¡el jefe de todo, sí sabía!(O)

César Manuel Campoverde Solís, Guayaquil