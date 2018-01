Controlar la violencia

La violencia del ser humano tiene que haber estado presente siempre, no solo por su condición animal, sino también por ser parte del aprendizaje en el proceso de su crecimiento y adaptación al medio en que le toca vivir; posiblemente el poder controlar o no sus impulsos agresivos, sea muy propia de su especie y es posible medirla o compararla con la forma en que se comportan animales de otras especies consideradas inferiores.

Existen otros factores que ayudarían a desarrollar la creencia de la supremacía del varón sobre la mujer, pues hay disciplinas colectivas creadas por varones en las que se deja sentada la disposición de que la mujer está en un plano inferior frente a su compañero. Las religiones son un buen referente sobre el tema. Hasta hoy se denuncian las desigualdades pecuniarias por trabajos realizados por varones y mujeres. Los esfuerzos por proteger a las mujeres, de la violencia de sus varones a niveles familiares, laborales o del diario trajinar, tienen que seguir haciendo conciencia; pero aparte de ser un problema social, fundamentalmente es un problema individual y ello complica la situación, pues no habría una solución para cada caso de violencia, pero desgraciadamente cada uno o cada una debe buscarla. Una joven le consultó a una mujer mayor sobre el particular y esta le aconsejó que la solución estaba en atacarlo primero, antes que él lo hiciera. Al poco tiempo la señora se enteró de que la joven mujer atacó al marido cuando llegaba embriagado, y aunque pasó el gran susto cuando lo vio “soñado”, las agresiones del hombre a la mujer nunca más se repitieron (pero no siempre puede pasar eso, podría haber un marido muerto y una mujer presa). Cuando se celebraba la petición de mano de una joven dama, uno de sus hermanos le dijo a su futuro cuñado, en los términos más cordiales, que mirara bien que su futura esposa tiene cuatro hermanos y que si algún día le ponía la mano encima, los cuatro juntos o uno por uno, le darían a él “la del zorro”. Está demás decir que ello nunca sucedió. En otro caso parecido, el padre de la novia le dijo al peticionario: “Si alguna vez usted deja de querer a mi hija, antes de faltarle el respeto, llámeme y voy a recoger a mi hija”. Esa pareja ya pasó los 15 años de casada y los respetos son mutuos. La intención de mi escrito consiste en la importancia que tiene la presencia de la familia y los buenos consejos en el momento oportuno, y no después. Este tema es inagotable.(O)

Eduardo de Jesús Vargas Tobar, doctor en Medicina, Guayaquil