Parte íntima

No éramos muchos los que nos reunimos afuera del Pop Up Teatro Café Sambo (de Samborondón), el jueves pasado en la noche, para pedir que saquen de su cartelera una obra que con solo leer de qué se trataba, era suficiente para sentir que le faltaba el respeto a una persona que existió, que tiene nombre y para los que nos llamamos cristianos es el Hijo de Dios. Pero no se trató de si un grupo de la población es o no cristiana, se trata de que nadie tiene derecho de usar el nombre de una persona para mofarse de sus partes íntimas, lucrarse y de alguna manera influir en un público mayoritariamente juvenil.

Me pregunto si esa obra de teatro en virtud de la libre expresión a la que todos tenemos derecho se hubiera propuesto hace 2.000 años, ¿Jesucristo no hubiese tenido también derecho de exigir a la autoridad que no permita que se lucre a costa de Él? Estoy segura de que sí hubiera tenido derecho, pero en el 2018 Jesús no tiene una voz que proteste, pero nos tiene a nosotros que lo amamos profundamente y sentíamos propia esa ofensa, y esa fue la razón que nos movió a pedir que así como todos los profesionales, ya sean políticos, abogados, comerciantes, médicos..., también artistas, tengan parámetros y leyes que permitan expresarse sin ofensas a las personas, a la religión y a las creencias. ¿Usted lector, creyente o no, acaso no hubiera luchado por impedir que públicamente un grupo de artistas haga una obra donde se mencione con nombre y apellido que encontraron el prepucio de su papá, de su hijo o de su esposo?, ¿verdad que sí?; entonces imagínese lo que los creyentes podemos sentir cuando intentan burlarse públicamente de lo más sagrado que es nuestro Dios.(O)

Margarita Faustina Pérez Rolando, ingeniera comercial, vía Samborondón