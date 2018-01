Apoyo a E. Rosales

Por motivos del trabajo de mi padre, estuve en mi niñez en la península de Santa Elena, en La Libertad, y en esa época como estudiante del colegio católico Josefino Rubira, los días domingos pasaba yo por la Ferretería Rosales, que estaba cerca a la subida a la iglesia, y me llamaba la atención que siempre oía a alguien cantar: “..., por qué no vienes a mí, si me sabes comprender, si sabes que con tu amor puedes hacerme feliz; por qué no vienes a mí, dime por qué...”.

Me imagino que en esa época el que cantaba en dicha ferretería esa canción, estaba evocando alguna relación amorosa.

Ahora me lo imagino a Enrique Rosales Ortega cantándole a la justicia “por qué no vienes a mí”, aunque la justicia que tarda, no es justicia.

Por el concepto de “la cuántica humanidad” –por lo menos–, y que hay que ser magnánimos en la desgracia de los atropellados; el presidente del país, ipso facto debería de atender la resolución del indulto a Enrique Rosales Ortega.(O)

Salvador Crisanto Loffredo Autheman, ingeniero civil, avenida Samborondó