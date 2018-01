Día del Periodismo o para el periodismo

El anterior cinco de enero se recordó el Día del Periodismo Ecuatoriano, una conmemoración que, a diferencia de lo ocurrido en la pasada década, se consumió casi inadvertida porque seguramente “ya se viven otros tiempos”. Se recordó a Eugenio de Santa Cruz y Espejo y la creación de su Primicias de la Cultura de Quito, cuyo primer ejemplar circuló el 5 de enero de 1792. En su memoria no hubo plantones, ni vendajes en la boca, mucho menos exhortaciones a la libertad. Como si el periodismo ya no tuviera contendor y finalmente se bajó del estandarte de la oposición política –perro guardián también lo llamaban– del Gobierno de turno. ¿Será que aún estamos acomodando las fichas del tablero, antes de las primeras partidas por fuera de la etapa de “luna de miel” con el morenismo?

Sea como sea, se viene ya, este 13 de enero, el Día del Periodismo Azuayo en homenaje a la aparición del Eco del Asuay: fue creado por fray Vicente Solano, “Teólogo, orador, polemista y escritor cuencano”, el 13 de enero de 1828. Y lo más probable es que la fecha también pase inadvertida en función de los nuevos tiempos. O de viejas perezas.

Alejados como estamos del bicentralismo arcaico ecuatoriano, debemos concentrarnos en lo que desde esta perspectiva nos compete: la mediación periodística en el austro del país y la orfandad que debe sentir el ciudadano de a pie. Si queremos celebrarlo, pues al menos deberíamos sentirlo; digo, es urgente un repaso de lo que en ese rol de mediadores sociales hemos hecho desde el oficio.

El espacio de mediación de lo público pasa, como primer filtro, por los temas de interés común. Es la primera deuda que tenemos con la sociedad, pues asuntos como la demoradísima obra del tranvía no ha sido diligentemente auditada, y pese a la gran pérdida económica que ha representado para los comerciantes del Centro Histórico, para los responsables de tales demoras les ha resultado relativamente fácil evadir consecuencias.

Más o menos como la sorpresa de fin de año: cuatro o cinco meses antes de que se hagan públicos, la Prefectura publicaba en el Registro Oficial su decisión de crear dos impuestos para los cuencanos, pese a que esas decisiones no estaban al alcance de sus competencias. No hubo debate público –para eso están los medios– sobre esas tasas, y menos una difusión oportuna que promueva una fiscalización real del ciudadano. Nos enteramos porque ya nos toca pagar.

Dos perlas que nos ilustran la serie de razones por las que no deberíamos celebrar el Día del Periodismo Azuayo en un acto de redención por lo no hecho, ya sea por acción o por omisión.

Los tiempos que se avecinan para la comunicación advierten complicaciones profundas del viejo oficio de informar e interpretar: la prerrogativa no nos pertenece con exclusividad gracias a que las nuevas tecnologías de la información han dado herramientas a los ciudadanos para que tomen ellos mismos las riendas de la mediación. Y más allá de afectar a las empresas dedicadas a la comunicación pragmática, está afectando aun más la credibilidad del trabajo periodístico local.

No hay, no aparecen esas razones que nos motiven el festejo de lo que no se hace. Mejor si por ello dedicamos el día del periodismo al día para el periodismo. Para, finalmente, hacer la tarea.

¡Manos a la obra!

(O)