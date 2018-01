Sin máscaras ni vendas

La consulta popular está fijada para el domingo 4 de febrero del presente año. La campaña, en pro y en contra de lo consultado, se ha iniciado ya con el bullicio y atolondramiento propios de un acontecimiento complejo. Son días útiles para reflexionar sobre responsabilidades cívicas que trascienden contingencias.

Una campaña bien montada debe apuntar a objetivos precisos. La cantidad de preguntas puede conducirnos a una dispersión peligrosa. Sugiero un rotundo SÍ a las siete preguntas siempre y cuando sirva la campaña para quitarnos vendas perversas y máscaras que impiden ver la realidad. ¡Parece ser que estamos todavía a tiempo!

Destruir las vendas. Hay gobiernos bien intencionados que pueden ser buenos, mediocres y malos, es decir, cumplieron con sus obligaciones de manera excelente, buena o mala; esto pasa en el mundo. Pero también hay gobiernos perversos que no merecen una gradación: son sencillamente perversos. Me remito al DRAE: ‘sumamente malo, que causa daño intencionalmente; que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas’. La definición calza al gobierno de la década malgastada, maliciosamente orquestado para producir efectos dañinos para el presente y futuro del país. Se requiere un operativo para quitarnos vendas perversas que ocultaron, entre otras maldades, la creación de leyes que amparan el uso y el abuso de los bienes del Estado; la nominación de agnados y cognados serviles para funciones clave frente a la conducción del país; la afirmación falaz de que el pasado de Ecuador no existió y que tenemos una patria nueva; la mentira procaz de que los poderes del Estado deben ser manejados a capricho del jefe de Estado; el desmantelamiento de la justicia, honradez y pundonor para dar paso a una era de asalto sistemático e impúdico al erario nacional. Si no somos capaces de divisar estos y otros atropellos a la democracia es porque la venda cumplió con su objetivo. El mago y su pandilla, creadores de tamaña maldad, cuentan con la fidelidad de quienes dijeron sí a sus caprichos; además, manejan con maestría la calumnia y la generación de utopías y falsas promesas.

Desenmascararnos. Este puede ser el objetivo más encomiable de la consulta: saber a ciencia cierta a dónde vamos, conocer la verdadera cara de la esfinge, saber en qué aguas navegamos. Los ‘te quiero-no te quiero’, entre LMG y RCD, son caretas que deben ser incineradas para saber qué mismo pasa y, sobre todo, qué es lo que está por pasar en Ecuador. La carita de buena gente de LMG debe mostrar, de una vez por todas, su verdadero rostro. ¿Nos gobierna un rostro o una careta? ¿El amigo de guerrillas y guerrilleros dejó de ser tal o encontró una fórmula más hábil y sutil para llevarnos a iguales o peores entreveros de quienes usufructúan el socialismo del siglo XXI como patrimonio feudal? Ecuador necesita nuevos aires, nuevas caras y nuevos horizontes. El ‘regalo’ de los Reyes Magos, del último sábado, contradice anhelos y aumenta incertidumbres nacionales.

“Lenín Moreno es un supino farsante o él decidió hacer historia. Ecuador anhela que la segunda parte de esta disyuntiva sea verdadera’’. (O)