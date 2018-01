De lo público y lo privado

Dice Alfred Stern que el sentido histórico pone en evidencia que la “res privata depende de la evolución de la res publica”. Los actos del Gobierno casi determinan nuestra vida privada. Vivimos a merced de lo que hagan las autoridades. Sus decisiones exprimen nuestros bolsillos con impuestos y contribuciones, tratan de amordazarnos con normas sobre los medios de comunicación, suprimen o crean trabajo, facilitan la creación de empresas o las liquidan. Y nuestras autoridades, a su turno, están expuestas a los vaivenes de los mercados, por ejemplo, de los precios del petróleo que no los fijamos nosotros y que son decididos por unos jeques árabes que nadan en océanos de crudo. Por lo cual debemos interesarnos siempre en la conducción económica y política del país.

Fui durante décadas asegurador y reasegurador profesional. Las ventas dependían de cómo crecían negocios e industrias. En las épocas de recesión o crecimiento pequeño, todos peleábamos por la misma clientela. La competencia podía ser más comercial que técnica en una actividad donde hay muchas líneas rojas. Encima estaba la autoridad de control, con funcionarios ignorantes y por lo mismo prepotentes, que no se preocupaban por profundizar en la ciencia del seguro y llenaron la actividad de regulaciones costosas e inútiles. He vivido la incertidumbre y comprendo a los inversores que exigen claridad y normas que no se cambien al socaire de las ideologías del gobernante. En la década pasada, la gente desconfiaba por la inseguridad. Nadie quiere nunca arriesgar sus capitales cuando la autoridad envidia a quienes ganan dinero y hace lo posible por quitarles oportunidades.

El presidente Moreno afirma que su partido y su proyecto ganaron las elecciones y vemos que se resiste a cambiar esquemas cuyo fracaso ha sido demostrado por la historia. El mundo del siglo XXI es totalmente distinto al de la mitad del XIX cuando Marx publicó sus obras sobre el materialismo dialéctico y el histórico. Las fuerzas productivas han evolucionado de forma entonces inimaginable. ¿Por qué aferrarse al socialismo siglo XXI, ese mamotreto difuso? Quisiera recordarle al presidente que su triunfo fue estrecho y que casi la misma cantidad de ecuatorianos quería abandonar los proyectos del gobierno anterior. ¿Los votos por Lasso no cuentan, sus propuestas económicas deben ser olvidadas?

El presidente Moreno va a ganar la consulta. Muchos la hemos apoyado. Es tiempo de ir generando más confianza, de demostrar que es verdad que quiere dialogar para ejecutar otros métodos y que el país progrese. Hay economistas conocedores, patriotas, honrados que pueden asesorarlo. Estoy seguro de que aceptarán su llamado a integrar un Brain Trust como el de F. D. Roosevelt. Algunos escriben sugerencias sensatas en los medios. Otros se las guardan o no tienen espacios públicos. Búsquelos, señor: ellos no se ofrecerán, por obvias razones. No desconfíe de los empresarios, solo quieren hacer negocios y ganar, pero irradian riqueza y pagan impuestos.

Ojalá no aparezca otro protegido suyo que lo traicione sembrando dudas sobre su buena fe, y ojalá sea mentira todo lo se que afirmó sobre una aparente hipocresía. He recordado a Tartufo. Tiene algunos enquistados en su gobierno. Que les quede un mes. (O)