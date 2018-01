No más autoritarismo

Se inició la campaña por la consulta popular. Recordemos que a pesar del manoseado eslogan de “participación ciudadana” que pregonó la falsa y corrupta revolución correísta, seguimos siendo espectadores en el manejo de la cosa pública. Décadas de ser ciudadanos solo el día de las elecciones cuando comparecemos a votar por tal o cual candidato, que luego olvida sus ofertas y traiciona a los electores. Ojalá termine esa malsana costumbre y aprendamos a votar bien. Queremos ser ciudadanos a tiempo completo y no usados por la mala política que nos engaña una y otra vez, y que luego tiene la audacia de ofrecernos lo mismo que no cumplió antes. ¿Recuerda usted que Correa ofreció ciudadanizar la política?

Entre todos debemos construir un nuevo país siempre con sentido colectivo, más democrático, valorando el inmenso capital social que es el ser humano. Y es ahora que podemos enterrar –con nuestro voto– el autoritarismo prepotente que ya fracasó durante una década y que pretende seguir engañándonos. Enterrarlo depende solo de nosotros, especialmente los jóvenes, quienes sueñan con otro país donde prime la idea del bien común pero bien entendido, de una seguridad social efectiva y solidaria, no simplemente publicitaria ni demagógica; de una educación sin sectarismos; de una justicia real e independiente y no solo en bonitas oficinas sino con jueces probos y severos que apliquen la ley a conciencia. Necesitamos una estrategia de desarrollo que hoy no la tenemos. El desempleo y subempleo aumentan en forma alarmante, que los jóvenes profesionales no terminen de taxistas sino aplicando los conocimientos adquiridos en la universidad, etcétera. El modelo estatista está agotado. Necesitamos urgentemente un cambio en libertad. Depende de usted, lector.(O)

Xavier Neira Menéndez, economista, Guayaquil