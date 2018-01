El diseño de un sistema tributario incorpora necesariamente la discusión de cuáles van a ser los mecanismos de ingresos recaudatorios con los que va a contar el Gobierno para su financiamiento, así el régimen tributario puede ser estructurado usando impuestos, tasas y contribuciones.

El decantarse por una de estas alternativas va a depender de algunos aspectos, entre estos el de si por la provisión de los bienes y servicios públicos puede cobrarse un precio a los beneficiarios y si es socialmente aceptable su cobro, de no ser así el mecanismo más adecuado es financiarlos vía impuestos. Un ejemplo es una carretera donde puede ser factible el cobro de una tasa para su financiamiento y mantenimiento, sin embargo debido a lo heterogéneo de la capacidad de pago de quienes la usan, y de que socialmente no es conveniente excluir a nadie de su uso, por el no pago, es preferible el financiamiento vía impuestos. Los impuestos están precedidos del principio de capacidad contributiva y atienden a algún criterio económico como la renta generada, el consumo, el patrimonio, entre otros, y la principal característica de este tributo es no contar con una contrapartida directa con respecto al pago. Se utilizan comúnmente los impuestos, en casos en que no es posible desde el punto de vista económico o social, el cobro a todos los que se benefician de las obras del Estado. En el caso de las tasas, vienen precedidas del principio del beneficio, es decir, su pago está atado a un servicio prestado sea por la administración central o por los gobiernos seccionales, el uso de tasas es deseable cuando se puede visibilizar quién es el beneficiario del servicio y que sea socialmente aceptable cobrarle por dicho servicio. En el caso de la tasa de control aduanero, cabría preguntar quién es el beneficiario del servicio, algo no tan sencillo pues desde el punto de vista ético la sociedad se beneficia de que no exista contrabando, desde el punto de vista económico el beneficiario inmediato es el productor nacional y el comerciante formal, pues el contrabando se configura en competencia desleal, mientras que desde el punto de vista fiscal el Estado gana recaudación al eliminar esta práctica. Al parecer para las autoridades económicas, los únicos beneficiarios de la eliminación del contrabando son los importadores formales, concentrando el supuesto “cobro del servicio” únicamente a los importadores formales; en este punto debido a lo inviable de determinar los beneficiarios de la lucha contra el contrabando, el financiamiento de este tipo de controles se estructura a nivel mundial con el cobro de impuestos y no de tasas. Aun en el supuesto consentido de que se plantee que la tasa va a servir para mejorar los controles al contrabando y que se pueden visibilizar los beneficiarios, el servicio debe ser medible y repartido entre los beneficiarios. El estructurar el cobro de un servicio pretendiendo que varíe de acuerdo a variables como el peso del producto, es un sinsentido ya que los costos asociados al control (infraestructura, equipos y personal) no están atados a ese tipo de variables, sino al tipo de producto, origen, carga arancelaria... La discusión y el debate se han centrado erróneamente en el impacto que esta tasa tendría sobre el costo de los productos importados, y no si el diseño corresponde a una técnica económica adecuada, aspecto que debe ser crucial en esta discusión. En síntesis, para que la tasa sea correcta deben transparentarse los beneficiarios del servicio, los costos de su prestación y la forma de su cobro a todos sus beneficiarios; caso contrario seguirá la percepción de que la mera intención de su incorporación es recaudar más impuestos y saltarse la discusión parlamentaria valiéndose de un supuesto cobro de servicios.(O)

Jorge Ayala Romero, economista, Guayaquil