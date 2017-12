Buscar mejor camino

De las últimas aclaraciones del presidente de la República, con respecto a la repentina renuncia de su secretario particular, el nicaragüense Eduardo Mangas, que además convulsionó el ambiente político por supuestos comprometedores comentarios en un audio filtrado y difundido por las redes sociales, podemos colegir que se pretende, si no intimidar, peor aún restringir la libertad de pensamiento y expresión; puesto que dichas aclaraciones (transcribo segmento sin sacar de contexto) de que “no existe persona alguna, autorizada a interpretar lo que yo diga, piense o disponga”, nos alertan sobre el cuidado que debemos poner al opinar.

Como ciudadano de libre pensamiento, me considero exento de pedir autorización a alguien o al primer mandatario, con todo respeto, para interpretar el sentido de sus palabras porque, el verbo “interpretar” denota una acción de comprender y expresar bien o mal el asunto o materia de que se trate. Lo que sí estoy dispuesto es a asumir la sanción si desobedezco una disposición legal en un gobierno democrático. Creo que son los funcionarios de las altas esferas del Gobierno quienes deberían tener más cuidado con el contenido de sus discursos para que sean y parezcan conciliadores, puesto que acabamos de salir de un episodio de 10 largos años de retóricas tarimeras, de permanentes denostaciones a quienes no comulgaron con lo que pensaba o decía el mandatario despótico y autoritario que ya se fue. No cabe duda que la autoridad marea cuando se carece de humildad. Alerta con las veleidades del poder otorgado por el pueblo. No importa si al mandatario se lo llama presidente o por su título; más vale el de señor, que le confiere honor y dignidad, mas, no debe encasillarse en un estilo. Apostemos juntos por el respeto, la tolerancia, la justicia y la libertad de pensar, expresión. Por otro lado, fue justo para el Ecuador y prudente para el presidente Moreno deslindarse del vergonzoso tema de la corrupción, pero su Gobierno siguió ensombrecido por la duda que generó la poco creíble ruptura de la alianza a la que perteneció, llevándolo al poder y cuyas partes se disputan el patrimonio del movimiento; además de la presencia de un estratega político extranjero con insospechada injerencia en los asuntos internos del país desde el periodo anterior y que se lo siguió manteniendo, pero solo hasta cierto momento. Además, otros altos funcionarios fuertemente cuestionados por sus erráticas gestiones han sido reciclados en cargos de áreas análogas y otros han salido bajo presión pública y esperamos no sean “castigados” con representaciones en el servicio exterior (embajadas), como viene siendo la tónica. Muchos creen en el presidente porque ha logrado aglutinar a la oposición en torno a la consulta, esperamos que marque la diferencia para que pase a la historia como un estadista transformador y no como Judas de un proyecto político, que por ideológicamente diverso fue prometedor, pero que por desprogramatizado, estuvo destinado a sucumbir o mantenerse a la sombra de los países de la ALBA. Deseo que el mandatario abra el camino hacia un futuro más optimista.(O)

Joffre Edmundo Pástor Carrillo, profesor, Guayaquil