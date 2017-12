Por finalizar el 2017

El 2017 finalizará el domingo 31. Vale analizar la situación económica del país.

Con beneplácito del presidente Moreno se mantiene al mismo grupo de funcionarios reciclados de Correa, que nos llevó a la peor crisis que ha vivido Ecuador. Si no es en el 2018 será en el 2019 en el que sentiremos los estragos de la política de endeudamiento agresivo por la funesta manera de gobernar. Se actualiza lo enunciado supuestamente en el audio de Mangas, “no cederemos en nada”; diálogos con la empresa privada de que no han sido consideradas sus propuestas (a mi manera de ver serían el soporte fundamental para un cambio en el manejo económico del país); déficit fiscal del 2017 que sobrepasa los 4 mil millones (muy difícil de cubrir en estos pocos días de diciembre); presupuesto del 2018 que fácilmente tendrá un déficit superior a los 6 mil millones; insistir en el proyecto de Ley de Reactivación Económica para no recaudar más de 46 millones (es un absurdo). Se mantienen intactas las perspectivas de seguir echando mano al Banco Central y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; tener que acudir a la banca privada para que ayude a solventar la reserva monetaria y la estabilidad del dólar.

Ojalá se presenten cambios por el bien del Gobierno y del país. Hay unas señales positivas como haber conseguido mantener las preferencias arancelarias con Estados Unidos y la expedición del decreto para atraer la inversión, sobre todo extranjera; bien por ello.(O)

Marcelo Sáenz Miño, Quito