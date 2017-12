En estas fechas se resalta el espíritu navideño, se lo hace en reuniones familiares, de trabajo, en espacios públicos. Pero ¿qué es el espíritu navideño? ¿Es ese frenesí que se experimenta en centros comerciales o supermercados durante los últimos meses del año y que parecería llegar a su clímax en las últimas semanas? ¿Gente estresada, irritada, renegona; conductores tensos y violentos? Tal vez esté representado por Papá Noel, el tipo de rojo que según cuentan andaba en trineo, ahora viaja modernamente en helicóptero. Es adorado por los niños, se supone que les trae bajo pedido juguetes que, al igual que el helicóptero, son cada vez más complejos, tecnificados y… mucho más caros. Papá Noel parecería personificar actualmente el espíritu navideño.

¿Pero lo es realmente? En Navidad, el mundo cristiano conmemora el nacimiento de Jesús. Creyentes y no creyentes admiten que los legados que promovió Jesús en su paso por la tierra y que siguen teniendo vigencia fueron muy distintos y mucho más valiosos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos debería ser un principio no solo de épocas navideñas, debería ser un principio de vida. En estas fechas deberíamos reflexionar y hacer reflexionar a nuestros niños y jóvenes al respecto; que tomen conciencia de lo que representa amar a los demás, ser solidarios, conscientes de que estas fechas son tal vez las más duras para aquellos que sufren porque les restriega su soledad, su enfermedad, sus pérdidas y ausencias; que los huérfanos sienten más la carencia de padres y se acentúa el dolor de padres que perdieron hijos. Enseñarles a valorar aquello que tiene verdadero valor. Apreciar en toda su medida el abrazo de unos padres amorosos cuando hay millones de niños que sufren de abandono y maltrato. Valorar el alimento que reciben cuando en el mundo hay millones que mueren de hambre. Apreciar la paz cuando otros viven en guerra y valorar y defender la libertad cuando otros sufren injusticias.

Detengamos este frenesí loco por comprar y adquirir cosas que no necesitamos, valoremos aquello que está cerca, aquello que no cuesta dinero, pero es verdaderamente valioso, la familia, los amigos, los otros seres humanos, la naturaleza y las especies que la habitan. Que estos sean tiempos de reflexión, de cómo podemos cada día ser mejores personas y seguirnos construyendo como seres humanos, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores ciudadanos. Aquellos que saben respetar los derechos de los demás; que asumen con honestidad cada tarea que la vida les plantea; aquellos para quienes la lealtad a los principios morales no se negocia. Aquellos que son sensibles al sufrimiento de otros. No se requieren grandes actos o sacrificios; pequeñas acciones pueden hacer grandes diferencias. Regalemos paz y armonía: una sonrisa sincera a desconocidos que percibamos irritados o violentos, puede ser que simplemente estén tristes; tiempo a quienes percibamos solos; un cálido abrazo a quienes veamos desprotegidos. No pasemos la vida distraídos dejando pasar momentos o personas valiosas que podrían cambiarnos la vida. Es simple, tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Reflexionemos sobre cuál es el espíritu navideño que esperamos reine en cada día de nuestras vidas. Feliz Navidad. (O)