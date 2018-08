Senadores de Estados Unidos quieren que Julian Assange declare sobre injerencia rusa, según WikiLeaks

Londres -

Una comisión del Senado estadounidense pidió a Julian Assange que estuviera "disponible" para declarar en el marco de su investigación sobre la posible injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016, anunció este miércoles WikiLeaks.

El equipo jurídico de WikiLeaks señaló en Twitter que "estudia la proposición", agregando que las condiciones de la entrevista "tendrán que seguir normas éticas de alto nivel".

La plataforma publicó en Twitter la imagen de la carta dirigida al fundador de Wikileaks, qui vive recluido en la embajada de Ecuador en Londres, firmada por los senadores republicano Richard Burr y demócrata Mark R. Warner, presidente y vicepresidente respectivamente de la comisión.

BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq

— WikiLeaks (@wikileaks) 8 de agosto de 2018