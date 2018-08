Asamblea pide el retiro del monumento de Néstor Kirchner de la sede de Unasur

La Asamblea Nacional aprobó el martes, con 72 votos afirmativos, 30 negativos y 20 abstenciones, un exhorto al presidente de la República Lenín Moreno para que disponga el retiro del monumento del exmandatario argentino Néstor Kirchner del edificio sede de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas), en la Mitad del Mundo (Quito).

La iniciativa fue impulsada por el asambleísta Byron Suquilanda (CREO), quien pidió incluir la votación en el Orden del Día y tomó la palabra para explicar su propuesta.

#Ecuador es rico en historia de la cual sentirnos orgullosos. Por eso rechazamos se rinda homenaje a políticos cuestionados como Néstor Kirchner. Aquí mi intervención para exhortar el retiro del monumento del expresidente argentino del edificio Unasur https://t.co/L1JlKcuKLU — Byron Suquilanda (@CREOenByron) 7 de agosto de 2018

"Es conocida por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el Gobierno de Argentina. Y es conocido por todos ustedes que el cometido para el cual fue creada la Unasur no se está cumpliendo. Por eso me quiero sumar a la iniciativa del presidente de la República cuando dice que ese edificio debe ser destinado a la Universidad Indígena del Ecuador (...). (El monumento) no tiene nada que hacer en el frente del edificio el monumento del expresidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos, que no es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la Unasur", expresó Suquilanda.

Otro de los pedidos fue el del exalcalde de Quito, Roque Sevilla (1998-2000), quien justificó la solicitud con “el escándalo argentino de los cuadernos que demuestran el grado abominable de la corrupción de los Kirchner”.

Con el escándalo argentino de los cuadernos q demuestran el grado abominable de corrupción de los Kirchner, no sería bueno q demos al Municipio y al Gobierno un plazo para q retiren el monumento de N kirchner o vamos los quiteños y lo tumbamos. Q opinan? — Roque Sevilla (@SevillaRoque) 3 de agosto de 2018

Dicha polémica, en Argentina, surgió en las últimas semanas alrededor del fallecido exmandatario y su esposa Cristina Fernández, a quien se acusa de presunto enriquecimiento.

Esto a raíz de una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que supuestamente pertenecen al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos, en los que ese empleado registró de forma minuciosa entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que varios empresarios pagaron millones de dólares y los destinos de esas sumas, muchas veces era la residencia presidencial en el régimen Kirchner.

Néstor Kirchner falleció en 2010 mientras era secretario de este bloque regional. El expresidente Rafael Correa, en el 2014, destacó los valores de Kirchner, que a su juicio, mantuvo "una histórica labor integracionista". (I)