Entre Colombia y Ecuador se ha detenido a 84 relacionados con 'Guacho', según Mauro Toscanini

Quito -

El ministro del Interior Mauro Toscanini señaló este martes que existen 84 personas detenidas, relacionadas con la organización de alias "Guacho", entre Ecuador y Colombia.

Declaró que no podría decir si el secuestro del equipo periodístico de El Comercio ocurrió o no en Colombia, porque no se sabe cómo cruzaron a ese país, se sabe que estuvieron en una hostería, les vieron cruzar la frontera, pero no se sabe nada más.

Toscanini hizo estas declaraciones en la ceremonia de aniversario de la creación de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), celebrada en la Asamblea.

Respecto a las detenciones en Colombia, Toscanini sostuvo que no tienen mayor información que la emitida por los medios de comunicación por el cambio de Gobierno en el país vecino. El ministro Luis Carlos Villegas ya dejó sus funciones en el Ministerio de Defensa.

En Colombia existen 32 detenidos y en Ecuador hay 52, relacionados con el grupo de "Guacho", entre familiares y gente que andaba a su alrededor, dijo el funcionario.

"No teníamos información de alias Roberto, ni siquiera la tenía la inteligencia colombiana porque 'Guacho' es uno de los cabecillas de la narcoguerrilla. Hay 200 mil hectáreas sembradas en Colombia que producen alrededor de mil toneladas al año, solo en la zona frente al Putumayo son como 35 mil hectáreas, frente a Puerto del Carmen del lado ecuatoriano. Alrededor de "Guacho" se dice que ha habido alrededor de 1.200 personas, difícilmente se va a tener información de todo", agregó Toscanini. (I)