Asamblea analizará propuesta de exhortar retiro de monumento de expresidente Néstor Kirchner

Quito -

El Pleno de la Asamblea Nacional decidió cambiar el orden del día de este martes que incluía sólo el conocimiento de la objeción presidencial al proyecto de Ley de Fomento Productivo. 72 asambleístas aprobaron el cambio.

Por solicitud del legislador Byron Suquilanda (CREO) la Legislatura se pronunciará sobre el monumento al expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, que se encuentra ubicada en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en la ciudad Mitad del Mundo, cercana a Quito.

En su argumentación para el cambio de la orden del día, Suquilanda se mostró de acuerdo en que esa sede se destine a una universidad indígena en la cual -agregó- no tiene nada que hacer ese monumento del exmandatario argentino , "que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos, que no es justamente la representación de la integridad latinoamericana...".

Por ello el legislador planteó que sea retirado y presentó un proyecto de resolución para exhortar al presidente Lenín Moreno se sirva disponer su remoción. El tema será analizado en las próximas horas.

En Argentina, las últimas semanas ha surgido una polémica alrededor del fallecido exmandatario argentino y su esposa Cristina Fernández, a quienes se acusa de presunto enriquecimiento. La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que supuestamente pertenecen al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos, en los que ese empleado registró de forma minuciosa entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que varios empresarios pagaron millones de dólares y los destinos de esas sumas, muchas veces la residencia presidencial en el régimen Kirchner. (I)