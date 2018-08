Ante gritos de opositores, Evo Morales tuvo que acortar discurso por aniversario de Independencia

La Paz -

El presidente boliviano Evo Morales acortó este lunes un discurso por el día de la Independencia ante los gritos de legisladores opositores contra su empeño por buscar la reelección, una opción que fue rechazada en un referendo.

"Bolivia dijo no" y "No es no", comenzaron a corear parlamentarios opositores cuando Morales inició el discurso de conmemoración del 193 aniversario de la Independencia de Bolivia, en la Casa Nacional de Moneda de la ciudad sureña de Potosí.

"Hermanas y hermanos (...), vamos a resumir nuestra intervención por el frío no tanto por mi sino por ustedes", dijo el gobernante izquierdista, quien tenía previsto hablar dos horas y media y al final solo empleó 37 minutos en su mensaje.

Fue el discurso más breve en el día de la Independencia desde que Morales llegó al poder en 2006, destacaron medios locales, mientras el vicepresidente boliviano Alvaro García, quien preside el Congreso, tildó de "antipatriotas" a los legisladores que gritaban.

"Los que usan esos alborotos simplemente es para mostrar su carácter antipatriótico", dijo García.

Los bolivianos rechazaron en el referendo de febrero de 2016 que Morales pueda optar a un cuarto mandato consecutivo en los comicios de 2019. Sin embargo, a fines de 2017 la Corte Constitucional lo facultó para ser candidato, con el argumento de proteger sus derechos humanos.

El primer gobernante indígena de Bolivia resaltó en su discurso los logros económicos de su gobierno y afirmó que su país está cada día más cerca de conseguir una salida al Océano Pacífico.

Morales solía pronunciar largos discursos en el día de la Independencia y en 2016 habló casi seis horas, según medios locales. (I)