Lenín Moreno dice que le gustaría que Rafael Correa "no vaya preso, que sea inocente"

El presidente de la República, Lenín Moreno, en una entrevista realizada por la periodista Patricia Janiot, para la cadena estadounidense Univisión, y transmitida la noche de este domingo por EcuadorTV, le sugirió al exmandatario Rafael Correa "que asista al llamado de la justicia" y que le gustaría que Correa "no vaya preso, que sea inocente".

A la pregunta sobre si Lenín Moreno ve preso a Correa en Ecuador, el primer mandatario respondió: "No es un problema mío, es un problema de la justicia. De todas formas, mi sugerencia al expresidente sería que asista al llamado de la justicia, que ahora sí es independiente, que ahora sí es autónoma... A mí me gustaría que no vaya preso, que sea inocente, porque me es bastante incómodo saber que fui Vicepresidente y permanecí como integrante de un movimiento político que tenía una persona que lastimosamente entre cortinas estaba comportándose de otra manera a la que decía ante el público".

Sobre la cirugía mayor aplicada por su gobierno en la lucha contra la corrupción manifestó: "El expresidente de la República Rafael Correa está citado a rendir cuentas ante la justicia... Hemos comenzado con buen paso a ejercer aquello que nosotros ofrecimos, total autonomía y total independencia de las funciones del Estado... Hay una cirugía, todo tiene su tiempo y todo tiene su orden y sus procesos".

Respecto a lo que tiene planificado hacer ahora su gobierno, Moreno dijo que: "El principal reto es estabilizar la economía; se nos dejó una economía al borde del colapso y hay que superarla; hay que superar esa instancia y la mejor manera que hemos encontrado es ahorrar... Ya desaparecimos los ministerios coordinadores, establecimos una rebaja del 10% de los sueldos de nivel jerárquico superior. Estamos vendiendo los bienes del Estado, hemos avanzado muchísimo en aquello, hay empresas que se van a vender o se van a concesionar".

En relación a los calificativos de traidor y oportunista que le han sido a él endilgados, el Presidente del Ecuador sentenció que: "Yo tenía más popularidad que el señor Correa al momento que entré a las elecciones, es por eso que él fue a Ginebra, donde me encontraba residiendo yo... y me pidió durante dos horas que aceptase la candidatura a la Presidencia. Yo me había negado permanentemente a hacerlo. Me convenció diciendo que es importante que alguien siguiera con el proceso y que se podía perder el proceso de revolución ciudadana. La verdad es que se lo creí, inclusive cuando me manifestó que dejaba la mesa servida en temas económicos. No solamente que no había la mesa servida, hasta la mesa había desaparecido. Y con respecto al término de traidor, si usted ingresa a a una institución en la que no conoce que sus directivos están realziando actos dolosos y luego lo denuncia ¿es una traición? Con quién es la lealtad, ¿es con una persona? ¿Es con un grupo de matones, a lo mejor delincuentes? O es una lealtad con el pueblo ecuatoriano y con los principios".

En el tema del futuro de la izquierda en América latina, Moreno aclaró que: "Se llamó revolución, se llamó socialismo del siglo XXI. Que yo sepa el socialimso no engendra dentro de sí secuestros, asesinatos, solapamiento, inclusive desaparición de personas; corrupción, falta de tolerancia, falta de respeto a la dignidad humana, falta de respeto a los derechos humanos, falta de libertad de expresión. Eso no es bajo ninguna circunstancia socialismo. El socialismo es bastanta más que ello, está sin duda encaminado a favorecer a los que más lo necesitan, ese es el fundamento del socialismo. Nosotros somos socialistas, somos gente de izquierda y queremos de alguna forma construir esa nueva izquierda; esa izquierda que lastimosamente fue prostituida por el concepto de revolución ciudadana. Ahora se llama revolución a cualquier pendejada".

Respecto a si los gobiernos de Venezuela y Nicaragua son unas dictaduras, el primer mandatario ecuatoriano afirmó que en esos países "hay autoritarismo... Pero hay muchas elementos que coinciden con la democracia, es por eso que yo siempre creo que a las democracias independientemente de su presentación hay que darles su oportunidad".

Sobre una posible salida de Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, el Presidente afirmó que: "Es un problema que lo heredamos. Assange tiene problemas con la justicia inglesa, con la justicia de los Estados Unidos. Nuestra principal preocupación ha sido proteger su integridad, sus derechos humanos y fundamentalmente su vida. El Ecuador no tiene pena de muerte y nosotros seríamos incapaces de entregar al señor Assange a un país donde pueda ser condenado a pena de muerte... Al señor Assange le hemos puesto una condición que deje de intervenir en la política, en la economía, en la libre determinación que tiene cada uno de los pueblos y principalmente los países amigos", porque de lo contrario, agregó, "tomaremos una decisión".

Al finalizar envió un mensaje a los ecuatorianos que viven en Estados Unidos: "Que sepan que nosotros estaremos de manera permanente, como lo hacemos mediante nuestras delegaciones en las embajadas y consulados, defendiendo sus derechos. La política de (Donald) Trump no es la que consideramos más adecuada para el tratamiento de los migrantes, pero estaremos prestos a defender los derechos de ellos". (I)