Comenzó evaluación de conductores profesionales de cooperativas de transporte de Pichincha

Con el fin de que se brinde mejor servicio a la comunidad, bajar los niveles de accidentes de tránsito y reducir los fallecimientos en las vías del país, este sábado arrancó en el sur de Quito la evaluación a conductores profesionales de la provincia de Pichincha. Esto es parte del proceso denominado Pacto Nacional por la Seguridad Vial que lleva adelante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

En esta jornada el punto de encuentro fue en el infocentro ubicado en el barrio San Martín de Porres, al sur de la urbe. A este lugar fueron convocados para ser evaluados 120 choferes profesionales que son parte de nueve cooperativas del Valle de Los Chillos.

Juan Pazos, director de Pichincha de la ANT, explicó que fue disposición del presidente Lenín Moreno el que se evalúe a los conductores profesionales de todo el país de rutas interprovinciales e intraprovinciales.

El proceso de evaluación consta de dos fases: la primera fase tiene dos partes: la primera, una evaluación teórica vía virtual que incluye temas como Ley de Tránsito, Seguridad Vial, entre otras; mientras que la segunda, es una evaluación de temas conductuales. Además se les realizó una pequeña encuesta del entorno laboral.

Si el evaluado pasa a la segunda fase, luego de obtener una nota de mínimo 70 puntos sobre 100, el conductor realizará una prueba sensométrica en el vehículo. Quien no apruebe la evaluación en su primera fase no podrá acceder a la segunda fase de las pruebas y deberá ingresar en un curso de recapacitación de 20 horas.

Pazos aclaró que este proceso es para certificar a conductores profesionales para que puedan prestar el servicio de transporte en unidades interprovinciales e intraprovinciales.

"Si no tiene el conductor esta certificación, él no podrá dar el servicio. Este es un compromiso que debe tener el conductor del vehículo, no tanto la operadora, porque si no cómo sabemos que el conductor está capacitado para brindar el servicio", apuntó el director de la ANT en Pichincha.

Entre los conductores que asistieron la evaluación, dijo Pozo, hasta el medio día había existido un 60% de choferes que obtuvieron muy buenas notas en sus evaluaciones.

Choferes evaluados consultados, en mayoría dijeron estar de acuerdo con las evaluaciones. Pese a ello si existió uno que otro conductor profesional que indicó que a los profesionales del volante que tendrían más de 20 y 30 años en el volante no debería realizárseles esas pruebas.

En el sur de Quito la evaluación inició a las 08:00 y concluirá a las 16:00. (I)