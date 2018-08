México exige a Donald Trump blindar frontera de Estados Unidos para frenar tráfico de armas

México -

El gobierno mexicano exigió este martes al estadounidense Donald Trump blindar su frontera sur para detener el paso ilegal de armas, tras críticas del republicano sobre la creciente criminalidad en el país latinoamericano, mientras el presidente electo Andrés Manuel López Obrador respondió en tono conciliador.

"Si blindaran la frontera (sur) de Estados Unidos, impidiendo la entrada ilegal de armas a México y de dinero a México de actividades ilícitas, el descenso dramático de los homicidios dolosos se vería casi de inmediato", dijo en rueda de prensa el secretario de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete.

En un mensaje en Twitter el martes, Trump dijo que una de las razones por las que Estados Unidos necesita una frontera más segura es porque México alcanzó en 2017 una cifra récord de homicidios.

One of the reasons we need Great Border Security is that Mexico’s murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our great Law Enforcement Professionals! @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de julio de 2018