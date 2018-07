¿A qué edad puedo jubilarme por el IESS?

Disfrutar del retiro después de largos años de trabajo es el anhelo de todo afiliado a la Seguridad Social, que no necesariamente requiere tener 60 años de edad para acogerse a la jubilación.

Así lo indica el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el cual señala que tienen derecho a la pensión vitalicia de jubilación quienes sean: afiliados dependientes, autónomos o voluntarios.

Una de las opciones de las personas es jubilarse a los 60 años, edad mínima permitida por la Ley de Seguridad Social, siempre y cuando el afiliado tenga al menos 360 aportaciones mensuales.

Pero si usted empezó a trabajar bajo relación de dependencia a temprana edad, por ejemplo a los 18 años, puede retirarse a los 58, si cumple también con 480 imposiciones (40 años de aportación). En cambio, si se afilió tarde, como a los 40 años, podrá jubilarse recién a la edad de 65 años, cumpliendo mínimo 180 imposiciones (15 años de aportaciones).

Oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Caja del Seguro), al centro de Guayaquil. Foto: Diana Guananga.

Carlos Govea, ingeniero comercial, no está de acuerdo con aquellas edades, pues considera que la jubilación debería ser con 25 años de aportación para disfrutar del dinero invertido y no el tiempo establecido por la Seguridad Social.

Con esto concuerda, María de los Ángeles Palacios, quien lleva laborando 6 años en una empresa privada. Afirma que los 60 años es una edad injusta para que las personas recién puedan pasar más tiempo con su familia y gocen de lo invertido.

A continuación se detallan la edad mínima, la cantidad de aportaciones o tiempo de afiliación establecidos por el IESS:

Si ha cumplido al menos 10 años de trabajo bajo relación de dependencia, puede verificar cuántas aportaciones tiene, para poder calcular la edad mínima en la que podría jubilarse.

En la página web www.iess.gob.ec podrá ver esos detalles siguiendo estos pasos:

1. Dar clic en Pensionista. Luego en Jubilación.

2. Aquí se le pedirá su clave y contraseña para acceder a cualquier servicio en el sistema del IESS.

3.Verá cuatro opciones: jubilación por vejez, ISSFA, ISSPOL y Zafreros (Trabajador de los ingenios de azúcar que corta la caña). Escoja una de ellas.

4. Aparecerán sus datos personales.

5. Para verificar si sus aportaciones están completas, puede seleccionar la opción Ver Aportes.

6. De inmediato aparecerá la tabla con sus aportes personales y patronales en cada una de las empresas donde haya laborado. (Ver imagen).

¿Cómo tramito mi jubilación?

Si usted cumple con ambos requisitos (las edades cronológica y laboral) para la jubilación, deberá seguir estos pasos para solicitar su pensión:

1. Ingresar a la página web del IESS.

2. Ubicar la sección Pensionista y luego Jubilación.

3. Digitar su clave y contraseña.

4. A su izquierda, dará clic en Registrar solicitud.

5. Deberá escoger una de las opciones: jubilación por vejez, ISSFA, ISSPOL o Zafreros.

6. Tras validar el IESS que usted cumple con todos los requisitos (señalados con un visto color verde), podrá dar click en Continuar o Aceptar. (Ver imagen).

7. Además de esos requisitos, como estar cesante, no tener aportes pendientes de pago, tener registrada una cuenta bancaria, no tener obligaciones pendientes con el IESS y no tener otra solicitud de jubilación ingresada, deberá confirmar que sus datos personales son los correctos, como la edad y número de imposiciones totales.

8. Luego podrá revisar, en el menú izquierdo, el estado de su solicitud de jubilación.

Cálculo de la pensión

Según el IESS, para la base de cálculo de la pensión del régimen de transición se tomará en cuenta el promedio de los cinco (5) años de mejores sueldos sobre los cuales se aportó. Deberá sumar doce meses seguidos de salarios, contados desde el primer aporte de su historia laboral. Y así sucesivamente, hasta llegar al mes actual de aportes. Cada uno de esos años completos (12 meses corridos) que ha laborado, darán un total que será el ingreso anual que tuvo en aquellas ocasiones.

Para poder acceder a la jubilación, el mínimo de aportaciones es de 120 consecutivas o no, o un total de 10 años laborando bajo relación de dependencia.

La jubilación por el IESS se basa en una tabla de coeficientes que va de acuerdo a la cantidad de años completos de imposiciones:

Ejemplo 1:

Una persona que tiene 10 años laborando y que sus mejores 5 años equivalen a un total de $ 35.000, tendría una renta aproximada de $ 291.67.

Cálculo:

5 mejores años de sueldos: $ 35.000 / 5 (años) = $ 7.000 (ingresos promedio por año).

$ 7.000 / 12 (meses) = $ 583.33 (ingreso mensual promedio).

$ 583.33 x 0.5 (coeficiente por 10 años de imposiciones) = $ 291.67 (renta mensual a recibir).

Ejemplo 2:

Otra persona que tiene 20 años laborando y que sus mejores 5 años equivalen a un total de $ 55.000, tendría una renta aproximada de $ 572,96.

Cálculo:

5 mejores años de sueldos: $ 55.000 / 5 (años) = $ 11.000 (ingresos promedio por año).

$ 11.000 / 12 (meses) = $ 916.66 (ingreso mensual promedio).

$ 916.66 x 0.625 (coeficiente por 20 años de imposiciones) = $572.96 (renta mensual a recibir).

Si desea conocer cuánto es a la fecha la renta mensual que lleva acumulada, puede hacerlo ingresando a la misma página del IESS, en las opciones de Pensionista y Jubilación, y seleccionando Ver renta aproximada. (Ver imagen)

Valores de pensión

Las pensiones mínimas y máximas de vejez se establecen de acuerdo con el tiempo de aportación, en proporción del salario básico unificado mínimo del trabajador en general.

De acuerdo al IESS, estas son las pensiones mínimas, según el tiempo de aportación:

Hasta 10 años de aportación es de $193

De 11 a 20 años son $231.60

De 21 a 30 años es de 270.20

De 31 a 35 años son $308.80

De 36 a 39 años es $347.40

Y de 40 años en adelante con 386

En cambio, para las máximas el margen de edades varía un poco, tales como: