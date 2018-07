Jimmy Jairala se sintió ‘aludido’ por palabras de Jaime Nebot en sesión juliana

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, mencionó en una entrevista radial que se sintió aludido por las palabras que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, emitió durante la sesión solemne que se realizó la tarde del miércoles 25 de julio en la Plaza de la Integración, por los 483 años del proceso fundacional de la urbe porteña.

"Me resisto a creer que (Nebot) haya tenido claro que no era el momento adecuado para desatar o destapar una campaña política, promoviendo a su candidata, cuando realmente yo como guayaquileño esperaba seguir escuchando los logros de su administración... No obstante, aunque no he sido nombrado, me siento aludido y más bien le agradezco que me haya dedicado diez minutos de su discurso...", indicó Jairala.

Decidir bien el voto

Nebot en su alocución del pasado miércoles no nombró a Jairala ni al posible candidato o candidata al Sillón de Olmedo por parte de la alianza entre el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Durante la sesión el edil pidió a los asistentes -quienes lanzaban frases como 'Nebot, futuro presidente'- no convertir la jornada conmemorativa en un acto político. Sin embargo dedicó un espacio de su disertación a aconsejar decidir bien el voto en las próximas elecciones seccionales.

"Observen y analicen a los candidatos y concluyan quién es y quién pone en peligro los logros y el provenir y quién la persona que pueda continuar y superar nuestra obra... Estoy seguro de que (los guayaquileños) no se equivocarán de objetivos, pero cuidado se equivocan de persona, algunos que parecen salvadores, acaban siendo los peores sepultureros", indicó Nebot.

"Ese que les promete hoy, ¿les cumplió ayer?, ese que los visita hoy, ¿se preocupó de ustedes ayer?. Ya se propone que ahorrar es malo... (se propone) que se tome el dinero, decenas de millones de dólares que están guardados para el nuevo aeropuerto internacional, para gastarlo ya, supuestamente en los pobres... pobres pobres, siempre el mismo pretexto", mencionó.

"Si el elegido no sabe administrar y no tiene equipo para hacerlo, es desordenado e irresponsable, o contrata más personas de las que necesita, o si se endeuda mucho y gasta en lo que no debe, entonces se quedará sin dinero y sin crédito y ustedes sin obras y sin servicios suficientes. ¿Quieren que me reemplace alguien que se opuso a las obras para Guayaquil y no la defendió cuando fue atacada?, agregó Nebot en lo que fue su última sesión juliana como alcalde.

Presupuesto

Nebot tampoco hizo comparaciones entre determinados gobiernos autómonos, pero Jairala consideró que el alcalde estaba cometiendo un error al -según dijo- comparar la gestión de la Prefectua con la del Municipio. "No se puede comparar piedras con tomates; tiene que comparar piedras con piedras. A la Prefectura del Guayas compárenla con prefecturas", dijo el prefecto.

Jairala justificó la gestión de la Prefectura al indicar que esta "no es una entidad recaudadora, sino que tiene un presupuesto de lo que llega del Estado de más o menos 145 millones de dólares". "Naturalmente, una provincia como Guayas, con 24 cantones aparte de Guayaquil, 29 juntas parroquiales, 3.000 recintos y 6.000 kilómetros de vías, ¿cómo puede ser atendida con un presupuesto ínfimo?".

El presupuesto del Cabildo establecido para este 2018 es de 762 millones de dólares, sin embargo el prefecto del Guayas puso en duda aquello y aseguró que -según sus estimaciones- la partida para este año del Muncipio rebasaba los 1.000 millones de dólares. (I)