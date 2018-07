Twitter niega censurar a republicanos como acusa Donald Trump

Las acciones de Twitter cayeron el jueves cuando el presidente Donald Trump tuiteó que la compañía limitaba la visibilidad de importantes republicanos y dijo que iba a investigar el asunto.

El tuit lo publicó después de que una historia de la revista Vice dijera que republicanos reconocidos, como la presidenta del Partido Republicano Ronna McDaniel, no aparecían en un área de la función de búsqueda de Twitter.

Mientras que las cuentas sí se vieron en la búsqueda general, no aparecían automáticamente en el menú desplegable al teclearse el nombre. En su tuit, Trump acusó a Twitter de “shadow banning”, o limitar la visibilidad, de algunos republicanos y dice que es “discriminatorio e ilegal”.

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018