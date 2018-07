Incendio consumió dos viviendas en Chone

Chone -

Dos casas de caña guadua resultaron afectadas este miércoles luego de que un incendio provocara su colapso total. Ocurrió en la lotización Magaly Vera de Colamarco, en Chone (Manabí). A la emergencia acudieron los bomberos y personal de la Dirección municipal de Riesgos y Medio Ambiente.

Javier Cagua, propietario de una de las viviendas, manifestó que mientras se encontraba trabajando en el centro de la ciudad, le manifestaron lo que estaba ocurriendo e inmediatamente se trasladó a su domicilio pero cuando llegó solo vio el humo saliendo de las ruinas.

"Corrí como loco para tratar de salvar cosas, pero no pudimos sacar nada. Todo se cocinó, me he quedado con lo que llevo puesto", dijo Vicente Cagua, otro de los afectados.

Los bomberos explicaron que se trató de un incendio estructural. Añadieron que en el lugar existían varias canecas de cloro y otros productos de limpieza. Once personas vivían en total en las casas y que el fuego consumió todos sus enseres.

Asimismo, informaron que cuatro bomberos (Carlos Parrales, Roberto Andrade, Ríder Zambrano y Vinicio Dueñas) resultaron afectados por la inhalación de gases tóxicos y fueron trasladados al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Chone. Además, tres menores de edad que vivían en las casas afectadas, también recibieron atención médica.

La Policía Nacional realizó un perímetro de seguridad, con la finalidad de mantener a los moradores a buen recaudo y que no fueran afectados por la inhalación de gases. El Cuerpo de Bomberos realizaría el peritaje para determinar las posibles causas del flagelo. (I)