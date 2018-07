José Serrano confirma que tercer informe del caso Gabela se entregó a Rafael Correa

Quito -

El exministro del Interior, y de Justicia (e) en el anterior gobierno, José Serrano Salgado, y actual asambleísta de Alianza PAIS, confirmó que las conclusiones de la investigación que hizo un Comité Interinstitucional sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, se entregaron a Rafael Correa y que este las remitió a la Fiscalía General, por la presencia de "irregularidades".

Una de ellas, que se observó que el fiscal que investigaba el asesinato reportaba depósitos de dinero en su cuenta (omitió nombres y las cantidades) y paralelamente "la esposa o conviviente de uno de los involucrados realizaba retiros".

Esta presunta irregularidad no consta en el informe final que se entregó a la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, según lo confirmó ella. "Ahí se confirma que el exministro conoció el tercer informe, (que estaría desaparecido de los archivos gubernamentales), porque el que a mí me entregaron, no dice eso", aseguró la mujer.

Serrano compareció la noche de este lunes ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional Multipartidista, que está indagando las causas de la muerte de Gabela en el 2010, quien en el 2008 denunció anomalías en la compra de siete helicópteros Dhruv.

El legislador Serrano asistió a la Comisión por haber sido ministro entre el 20 de noviembre del 2013 y el 13 de marzo del 2014; también formó parte de este Comité Interinstitucional, creado en el 2012 por disposición del expresidente Correa.

Ahí relató que esta instancia se creó por un "mandato ético"; y que incluso, él había sugerido al exmandatario su creación para "determinar si habían vacíos o un hecho de carácter irregular", debido a las denuncias permanentes de Ochoa.

Pero Ochoa le respondió: "¿Cánones de ética? Yo más bien pienso que nunca pensaron en el dolor de la familia", le increpó, pues ella es veedora permanente en la Mesa, y le permitieron hacer preguntas.

Serrano no recordaba ciertos hechos, o desconocía, como la presencia del exsecretario de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, en una de las sesiones del comité.

Sí hubo tercer producto

Ratificó que el perito argentino, Roberto Meza -quien fue el contratado para hacer una pericia en el caso, y cuyo informe final estaría desaparecido- entregó tres productos, los que fueron puestos "a consideración del comité". Y, "al último informe se le hicieron observaciones de forma, no de fondo", dijo.

Indicó también que sí se habló de los Dhruv, en las sesiones: "Algunas veces, consta en actas".

Contó que el informe contenía el móvil del asesinato, aunque evitó detallarlo, pues eso lo contó a la Fiscalía General, y ahí se emprende una investigación previa por la presunta desaparición de documentos del expediente gubernamental.

Llamados a Fiscalía

La tarde de este lunes, la exministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, rindió su versión en la Fiscalía y había dicho que "no se acuerda"de sucesos de la investigación, y que los fiscales se remitan a las actas, contó Patricia Ochoa, quien estuvo en la diligencia. (I)

La Comisión legislativa aún no define quiénes serán los convocados para una nueva comparecencia.