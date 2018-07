Inicia de audiencia por proyecto minero Río Blanco

Cuenca -

En medio de protestas a favor y en contra del proyecto minero Río Blanco, a ls 09:00 de este lunes inició la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia que suspendió todas las actividades en el este campamento ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chacha.

Los exteriores de la Corte amanecieron rodeados por un amplio piquete policíal que separó a los manifestantes. Aún así, previo a la instalación hubo golpes e insultos entre los protestantes.

"No es cuestión de que si el Parque (Nacional Cajas) está o no rodeado, lo que nosotros como Estado garantizamos es que no se hará actividad minera en el parque Nacional", dice el Viceministro de Minería Henry Troya, previo a audiencia de apelación por Río Blanco @eluniversocom pic.twitter.com/igLwYEc63F

