Donald Trump dice en Twitter que parece que su campaña electoral fue espiada ilegalmente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo en Twitter que parecía cada vez más como si su campaña para las elecciones presidenciales del 2016 hubiera sido espiada ilegalmente.

Trump publicó el tuit después de decir que documentos sobre su exasesor de campaña presidencial Carter Page confirmaron con pocas dudas que el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones habían engañado a los tribunales.

El FBI publicó documentos el sábado relacionados con la vigilancia de Page como parte de una investigación sobre si conspiró con el gobierno ruso para socavar las elecciones.

.@PeteHegseth on @FoxNews “Source #1 was the (Fake) Dossier. Yes, the Dirty Dossier, paid for by Democrats as a hit piece against Trump, and looking for information that could discredit Candidate #1 Trump. Carter Page was just the foot to surveil the Trump campaign...” ILLEGAL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de julio de 2018