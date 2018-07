Sin red, equilibrista sorprende en la cuerda floja en barrio de París

París -

La equilibrista francesa Tatiana-Mosio Bongonga impresionó a cientos de parisinos el sábado con un paseo por la cuerda floja a 35 metros por encima del suelo en el distrito de Montmartre, en el norte de la capital de Francia.

Bongonga, de 34 años, caminó por una cuerda sujeta por una grúa en la base de los célebres escalones de la colina hacia la basílica del Sacré Coeur, acompañada por una orquesta de cámara y sin ningún equipo de seguridad, algo que puso incómodos a muchos entre el público.

"Es muy sorprendente y peligroso. Me ha impresionado demasiado. Me di cuenta de que no estaba asegurada. Hubo muchas acrobacias. Lo pasé realmente bien", dijo una de las espectadoras, Jennifer Mandelbaum, a Reuters.

Bongonga, que se preparó para el evento durante un año, practica el funambulismo desde los ocho años. (E)