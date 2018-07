Así explica TIME la portada de su próxima revista

La próxima portada de la revista TIME muestra una extraña fusión de los rostros de dos de los hombres más reconocibles del mundo, el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin.

La imagen fue compuesta por la artista visual Nancy Burson, explican los editores de la revista sobre la portada del próximo 30 de julio.

De esa manera han decidido representar este momento particular en la política exterior de Estados Unidos, después de la reciente reunión de los mandatarios en Helsinki, Finlandia.

"A un año y medio de su presidencia, la desconcertante afinidad de Trump por Putin aún no se ha explicado. Trump está herido por la idea de que la intromisión en las elecciones rusas empaña su victoria, dicen los que están cerca de él, y no puede admitir el hecho de que Rusia intentó interferir en las elecciones, independientemente de si impactaron en el resultado. Él ve este problema completamente a través de una lente política, dicen estas personas, incapaces o no dispuestos a diferenciar entre la cuestión de si su campaña confabulaba con Rusia -que él niega- y la cuestión de si Rusia intentó influir en las elecciones", escribió Brian Bennett en la historia de portada de esta semana.

Para representar ese conflicto, Burson fusionó los rostros de Trump y Putin en una imagen fija y un video que se transforman en las cambiantes apariencias de los dos líderes mundiales.

Nancy Burson comenzó hace más de treinta años su trabajo fotográfico pionero con científicos del MIT, lo que llevó al desarrollo de la tecnología de composición generada por computadora. (I)