Papa Francisco asegura que no dejó que le besen el anillo por 'higiene'

Ciudad del Vaticano -

El papa Francisco que apartó el lunes la mano a los fieles que trataban de besar su anillo, según un video viral, lo hizo por "higiene" para evitar el contagio de "gérmenes" entre los fieles, explicó este jueves el Vaticano.

"El Papa me dijo que la razón por la que no permitió los beso al anillo en Loreto era la higiene, no por él, sino para evitar el contagio de gérmenes entre la gente que hacía filas", afirmó Alessandro Gisotti, director de la oficina de prensa del Vaticano.

Las imágenes del papa mientras se aparta cuando los fieles tratan de besar su anillo en el santuario de Loreto, al norte de Italia, generó muchos interrogantes entre los católicos.

El video con las imágenes se convirtió en un gran éxito en las redes sociales, por lo que el Vaticano decidió aclarar el asunto con el directo interesado.

"Me dijo que le gusta abrazar y ser abrazado y estar cerca de la gente, pero temía que todos se enfermaran", contó Gisotti a los periodistas.

Al papa argentino en efecto le gusta el contacto directo con los fieles, aprieta cientos de manos cada semana, se deja abrazar, tomar selfies, acepta tomar mate y suele conversar con las personas.

Su reacción casi brusca ante el beso al anillo generó muchas interpretaciones ya que más tarde, en otra sala del santuario, el video muestra al papa mientras saluda a docenas de capuchinos y monjas, algunos le dan la mano, unos lo besan y otros besan su anillo pontificio.

El protocolo del papa Francisco suele pedir a los visitantes que eviten las genuflexiones, viejas formalidades que poco ama.

El anillo en cuestión no es el "anillo dorado de pescador" que los pontífices suelen llevar como símbolo del poder papal, sino el anillo que recibió durante su ordenación episcopal en 1992 en Buenos Aires, según explicó el diario católico La Croix. (I)