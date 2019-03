India destruye con un misil un satélite en órbita

Nueva Delhi -

India se unió este miércoles al grupo de los pocos países del mundo capaces de destruir con un misil un satélite de órbita baja en el espacio, anunció su primer ministro Narendra Modi, asegurando sin embargo que no quiere crear "una atmósfera de guerra".

Una agencia de investigación militar india, la DRDO, llevó a acabo el miércoles la destrucción de un satélite indio con un misil lanzado desde una isla frente al estado de Odisha (este), convirtiéndose así en el cuarto país del mundo en lograr esta proeza tecnológica.

La operación, bautizada "Misión Shakti" ("fuerza" en hindi), duró tres minutos.

"Hace poco nuestros científicos derribaron un satélite de órbita baja a una distancia de 300 kilómetros", declaró Modi en su primer discurso televisado a la nación desde 2016, y a solo dos semanas de las elecciones legislativas.

"Nuestro objetivo es establecer la paz y no crear una atmósfera de guerra. No está dirigido contra ningún país", afirmó el dirigente nacionalista hindú en su intervención, anunciada en el último minuto y de la que no se había filtrado nada.

"Es un momento de orgullo para India", aseguró Modi, afirmando que su país de 1.250 millones de habitantes se une a las "superpotencias del espacio". Solo Estados Unidos, Rusia y China demostraron tener una tecnología similar.

Antes de India, China fue el último país que procedió a un tiro de este tipo, en 2007.

La destrucción de satélites con un misil tiene el inconveniente de proyectar miles de fragmentos a toda velocidad alrededor de la Tierra, apuntan los expertos, y supone un peligro para los demás objetos espaciales.

"El ejercicio se llevó a cabo en una órbita baja para asegurarnos de que no hubiera restos espaciales. Sean cuales fueren los restos generados, se desintegrarán y volverán a caer en la Tierra en pocas semanas", afirmó por su parte el ministerio de Relaciones Exteriores indio.

La militarización del espacio es un tema de preocupación en un mundo en el que los satélites son vitales para las telecomunicaciones, sirven para seguir los eventos meteorológicos o tienen fines de información militar.

"India no tiene ninguna intención de lanzarse a una carrera de armamentos en el espacio", aseguró el gobierno. "Siempre hemos dicho que el espacio solo debe utilizarse con fines pacíficos".

Según Ankit Panda, de la federación de científicos estadounidenses, el tiro es ante todo "una demostración de la capacidad de disparar a gran altitud, una competencia clave para mejorar en muchos dominios, como la defensa contra misiles balísticos con capacidad nuclear".

En Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la administración de la NASA reaccionaron con cautela al anuncio indio.

El jefe de la NASA, Jim Bridenstine, dijo a una comisión del Congreso que los ejercicios de capacidades para destruir satélites crea enorme cantidad de desechos peligrosos en el espacio.

Por su parte, el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, comentó que "no podemos tornar inestable el espacio".

Por su parte Pakistán, el principal rival regional de India, reaccionó con críticas al gobierno indio. "Cada nación tiene la responsabilidad de evitar las acciones que pueden llevar a la militarización" del espacio, indicó el ministerio de Exteriores en un comunicado.

El anuncio del gobierno indio coincide con la candidatura de Modi a un segundo mandato de cinco años a las elecciones que empezarán el 11 de abril y para las que están convocados 900 millones de electores. Los resultados se anunciarán el 23 de mayo.

Muchos políticos indios se congratularon de este avance tecnológico y felicitaron a las agencias gubernamentales que lo hicieron posible pero los adversarios de Modi le acusan de utilizarlo como propaganda electoral antes de los comicios.

"Hoy Narendra Modi se regaló una hora de televisión gratuita y desvió la atención de la nación de temas como el desempleo, la crisis agraria y la seguridad de las mujeres señalando el cielo con el dedo", escribió en Twitter Akilesh Yadav, un influyente dirigente político del gran estado de Uttar Pradesh. (I).