Se declara culpable hombre que arrolló una marcha contra supremacistas blancos

Un hombre condenado por cargos estatales de asesinato por un fatal ataque con su auto a personas que se oponían a una marcha de supremacistas blancos en Virginia, se declaró culpable el miércoles de cargos federales de crimen de odio en un caso que desató tensiones raciales en todo el país.

James Alex Fields Jr. se declaró culpable de 29 de 30 cargos federales derivados de la marcha Unite the Right en Charlottesville, el 12 de agosto del 2017. No se declaró culpable de un cargo que conllevaba potencialmente la pena de muerte.

Fields se mostró estoico, con las manos juntas delante de él durante casi toda la audiencia. No habló, excepto para decir “sí, señor” cuando el juez federal Michael Urbanski le preguntó si se declaraba culpable a sabiendas y voluntariamente.

Urbanski programó la audiencia de sentencia para el 3 de julio. Fields enfrenta cadena perpetua.

Fields, de 21 años, fue declarado culpable en diciembre de asesinato y otros cargos estatales por matar a la activista Heather Heyer y herir a decenas de personas. Un jurado concluyó que Fields embistió intencionalmente con su auto a un grupo de personas que protestaban contra los supremacistas blancos.

La marcha Unite the Right atrajo a decenas de supremacistas blancos a Charlottesville para protestar contra el plan de retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee. Centenares de personas más acudieron para protestar contra los supremacistas blancos.

El presidente Donald Trump provocó indignación a nivel nacional cuando culpó de la violencia a “ambas partes”, algo que muchos vieron como una renuencia a condenar el racismo.

El ataque de Fields se produjo luego que choques violentos entre ambas protestas obligaron a la policía a disolver las muchedumbres.

En el juicio estatal, la fiscalía dijo que Fields _ que en medios sociales se había descrito como admirador de Adolf Hitler _ embistió con su coche a los contramanifestantes porque estaba furioso tras presenciar choques previos entre los dos grupos.

El jurado rechazó la afirmación de la defensa de que Fields había actuado en defensa propia porque temía por su vida tras ver la violencia previa.

Más de 30 personas fueron heridas en el ataque vehicular. Algunas sufrieron heridas severas que describieron en penosos detalles en el juicio.

Los jurados recomendaron cadena perpetua más 419 años, aunque el juez aún no ha decidido la sentencia. (I)