Más de 150.000 estudiantes se movilizaron en el mundo contra el cambio climático

Washington -

Estudiantes de diversas partes de la Tierra abogaron el viernes por sus vidas, su futuro y su planeta, exigiendo acciones contundentes para revertir el cambio climático.

Desde el Pacífico sur hasta el extremo del Círculo Ártico, alumnos enojados en más de 100 países salieron de las aulas para protestar contra lo que consideran son fracasos de sus gobiernos.

Bastante más de 150.000 estudiantes y adultos que se movilizaron por comunicación de boca en boca y en las redes sociales protestaron en Europa, según cálculos de la policía. Pero la participación inicial en Estados Unidos no parecía ser tan elevada.

“Las fronteras, los idiomas y las religiones no nos separan”, afirmó Havana Chapman-Edwards, de 8 años, que se hace llamar la pequeña diplomática, ante cientos de manifestantes en el Capitolio estadounidense. “Hoy estamos diciendo la verdad y no aceptamos un ‘no’ como respuesta”.

Las “huelgas escolares” coordinadas fueron inspiradas por la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, que comenzó a efectuar protestas solitarias frente al Parlamento de su país el año pasado.

Desde entonces, las protestas semanales han crecido exponencialmente de un puñado de ciudades a cientos, impulsadas por las impactantes noticias acerca del impacto que tendrá el cambio climático durante las vidas de los ahora alumnos. Los científicos calculan que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero comiencen a disminuir drásticamente, los actuales manifestantes tendrán 40 o 50 años, tal vez incluso 30, cuando el mundo alcanzará niveles peligrosos de calentamiento que se intentan prevenir con acuerdos internacionales.

Thunberg, que ha sido nominada al premio Nobel de la Paz, afirmó en un mitin en Estocolmo que el mundo enfrenta una “crisis existencial, la mayor crisis que la humanidad ha enfrentado en su historia, y aun así ha sido ignorada durante décadas”.

Alexandria Villaseñor, de 13 años y cocoordinadora de la protesta en la ciudad de Nueva York, la cual concluyó con una simulación de fallecimientos en las escaleras del Museo Estadounidense de Historia Natural, dijo que, aunque se sintió complacida con el número de asistentes, una gran participación no es el punto principal.

“No tendrá éxito hasta que los líderes mundiales tomen medidas”, afirmó Villaseñor.

Dana Fisher, una profesora de sociología de la Universidad de Maryland que rastrea los movimientos de protesta y a los activistas ambientales, dijo que es posible que se impulse a las autoridades a actuar por “el hecho de que estamos viendo niños, algunos de ellos bastante pequeños, hablando acerca de la Tierra que heredarán”.

En todo el planeta, los manifestantes exhortaron a los políticos a actuar contra el cambio climático, al tiempo que destacaron problemas ambientales locales.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo sentirse inspirado por la exhortación de los estudiantes a convocar una cumbre especial en septiembre para hacer frente a lo que él llamó “la emergencia en el clima”.

“Mi generación no ha respondido adecuadamente al reto del cambio en el clima”, escribió Guterres en una columna de opinión en el periódico The Guardian. “Los jóvenes sienten esto profundamente. No es sorprendente que estén enojados”. (I)