Fiscal Ruth Palacios no adelanta detalles para no dañar investigación de nueva denuncia de corrupción

La Fiscalía General del Estado se trasladó ayer a Milagro por el inicio de varias diligencias en el caso que investiga por presunto lavado de activos a la acería Xinlong. Un día antes que el régimen anunciaba que este era un nuevo caso de corrupción y que supuestamente estaría relacionado con Jorge Glas, Tomislav Topic y Ricardo Rivera. La empresa y los aludidos lo rechazaron este miércoles.

La fiscal subrogante Ruth Palacios se abstuvo de confirmarlo. “No puedo adelantar criterios bajo ningún aspecto, si eso sale se acaba la investigación (...)”, dijo al ser consultada sobre cuál sería la relación entre los representantes de esta empresa y los casos de corrupción mencionados en un video difundido el martes por Iván Granda, subsecretario general de Acción Política de la Presidencia; Raúl Ledesma, ministro de Trabajo; y, María Alejandra Muñoz, directora del Servicio Nacional de Aduanas.

Según Granda, en base a una denuncia presentada por la Senae, por presunto lavado de activo, el 27 de diciembre pasado se realizó el allanamiento en la acería. “Hemos podido establecer varios elementos de convicción que existirían para que se pueda establecer esa relación (en referencia a los nombres mencionados en el video). Será la fiscal la que tenga que determinar (...), pero nos parece importante que empiece la investigación por testaferrismo”.

En tanto, Jorge Mayorga, defensor de la compañía, dijo que no existe hasta el momento pronunciamiento judicial sobre el delito de lavado de activos o testaferrismo.

Abogados defensores y representantes legales de la empresa Xilong en rueda de prensa. Foto: Ronny Zambrano.

Vicente Egas, otro de los abogados de la acería, aclaró que la compañía no tuvo ni tiene ninguna relación, ni directa ni indirectamente, con funcionarios del Gobierno anterior.

Expresó que no se ha exhibido ni un solo documento que vincule a la compañía en lavado de activos y añadió que los representantes de la empresa “no se van a esconder” y más bien van a aportar con todos los documentos que requieran.

Karina Molina, que maneja la parte contable de la acería, señaló que la empresa está aún en construcción y el gasto de esa obra sobrepasa el $ 1’500.000 hasta el 2018. “No tiene impuesto a la renta porque no ha vendido ni una sola varilla de hierro”.

Reacciones

“No me puedo adelantar a hechos”

Tras reiterar en varias ocasiones que no podía revelar información importante dentro de la investigación para no entorpecerla, ayer, la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, reveló algunos detalles, como que la acería Xinlong no contaba con permisos de funcionamiento y otros, y que esto fue uno de los insumos que tuvo la Fiscalía para ejecutar el operativo. Además, que habrían otras empresas investigadas y presunción de testaferrismo.

"Jurídicamente existe, pero no opera"

La defensa de la acería Xinlong, Vicente Egas, dijo que es falso que en el allanamiento se halló dinero encaletado y desmintió lo dicho por la titular de Senae de que la compañía recién reportó movimientos en el 2017, es decir, tres años después de su construcción. Agregó que jurídicamente existe desde el 2014, pero no está operando. “Recién el 17 de octubre del 2018 la Municipalidad de Milagro entregó el uso de suelo (...) y está en etapa de construcción”.

"Jorge Glas dispuesto a levantar sigilo"

El abogado del exvicepresidente Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, aseguró ayer que su defendido está dispuesto a levantar sigilo de su patrimonio frente a la supuesta vinculación con la firma Xinlong. Loor, además, indicó que presentará una querella por calumnia, de acuerdo con el artículo 182 del COIP contra Granda, Ledesma y Muñoz. “Mientras no se presente la prueba de esa aseveración, eso es una calumnia, no hay una denuncia formal”.

"No tenemos nada que ver con empresa"

Tomislav Topic, en una carta difundida en las redes sociales, aclara que no tiene relación alguna con esta empresa china ni con sus socios, a quienes no conoce. Se menciona que la fiscal a cargo del allanamiento, Ivonne Proaño, podrá corroborarlo porque en este acto judicial, realizado en diciembre pasado, se confirmó que no tiene relación. “No tenemos nada que ver con esta empresa ni con sus socios”, recalca el comunicado. (I)