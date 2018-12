Primer candidato oficializa su inscripción a la alcaldía de Quito

Quito -

A ocho días de que culmine el plazo para inscribir candidaturas a las diferentes dignidades locales que se elegirán el 24 de marzo del 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró apenas 681 candidaturas inscritas en todo el país.

La tarde de este jueves, el activista político Xavier Buendía, fue el primero en inscribirse como candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Centro Democrático (CD), liderado por el guayaquileño Jimmy Jairala. Y para la prefectura, está Sara Paredes.

Ellos acudieron hasta la delegación provincial electoral de Pichincha en Quito, en donde inscribieron, en total, 45 candidatos, de los que 42 son aspirantes a concejales.

Buendía es el primero de los rostros políticos que inscriben su candidatura en la capital. El sábado, lo hará el general en servicio pasivo Paco Moncayo por la Izquierda Democrática (ID) en alianza con Democracia Sí y Vive.

Tras su inscripción, Buendía dijo que su plan de gobierno distrital se denomina Ciudad Cívica, y asegura que uno de los impulsos de su campaña electoral será "decirle la verdad a Quito, de cómo deja el alcalde actual Mauricio Rodas, la ciudad".

"Hay una necesidad concreta de bajar los niveles de incertidumbre, para bajarlos no se tiene que votar por personas. Aquí no hay favoritos, el punto más importante no son los candidatos, sino la crisis sistémica que vive la ciudad. Este es el momento exacto de tomarle cuentas a Rodas de cómo entrega la ciudad. En qué situación mantiene a Quito", dijo.

El sábado pasado, el excandidato a la vicepresidencia de la República por CREO, Juan Carlos Solines, también anunció su candidatura a la alcaldía, pero en esta ocasión, por el movimiento Juntos Podemos. Aún no se ha informado cuándo inscribirá su postulación. (I)