Donald Trump, en polémica con su exsecreatrio de Estado

Washington -

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respondió a las críticas que le lanzó su antiguo secretario de Estado, Rex Tillerson, diciendo en su cuenta Twitter que era “más tonto que un burro” y un ‘flojo’.

Lo hizo luego de que la cadena CBS difundió los extractos de una entrevista en la que Tillerson afirmó: “Hacía falta que yo le dijera: ‘Señor presidente, entiendo lo que usted quiere hacer, pero no puede hacerlo de esa manera, va contra una ley, viola un tratado’”.

“Creo que estaba harto de que yo fuera el tipo que le decía todos los días: ‘No puede hacer esto, vamos a ver qué podemos hacer’”, agregó Tillerson, quien agregó: “Me costó (...) trabajar para un hombre más bien indisciplinado, al que no le gusta leer, que no lee los informes y al que no le gusta ir al detalle en varios sectores”.

En tanto, ayer Trump anunció a la nueva embajadora de EE.UU. en la ONU, Heather Nauert. Además puso como nuevo fiscal general a William Barr, quien ya ocupó el cargo en la administración de George H.W. Bush. Reemplazará a Jeff Sessions, quien fue despedido por el presidente. (I)