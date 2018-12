5 razones para que tu vehículo reciba el último mantenimiento del año

El último mes del año es una oportunidad para realizar el mantenimiento de sus vehículos. Esta época es clave ya que existe mayor liquidez debido a la entrega del décimo tercer sueldo; y, se requiere un auto en buen estado porque muchas familias viajan en los feriados de Navidad y Fin de Año.

De acuerdo con Juan Pablo Rodríguez, Jefe de Talleres de Casabaca, muchos propietarios de vehículos se descuidan de aspectos básicos como frenos, amortiguadores y embrague en todo el año. “Es fundamental aprovechar la liquidez de este mes para corregir a tiempo esos pendientes claves para evitar daños más graves o riesgos en la seguridad de los ocupantes”, explicó. ¿Cuáles son las 5 razones para llevar al auto al taller en este mes?

1. Evitar acumulación de multas e intereses si no pasó la matriculación:

Diciembre es la oportunidad perfecta para cumplir con la revisión y la matriculación de los autos que están pendientes. Esto con el fin de evitar la acumulación de más multas, al dejar que pase un año más, así como los respectivos intereses.

2. Aprovechar la liquidez del mes:

En este mes, la mayoría de personas/familias reciben el pago del décimo tercer sueldo. Incluso, otros aguinaldos navideños, lo cual otorga mayor liquidez a la familia. Esta disponibilidad debe ser aprovechada para llevar al taller al auto, y resolver todo lo pendiente.

3. Seguridad en viajes de los feriados de este mes:

Algunas familias aprovechan los feriados de este mes (Navidad y Fin de Año) para salir de viaje con la familia. Para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo, lo más importante es que esté en buen estado. Para ello, una visita al taller es fundamental.

4. Ahorro a largo plazo:

La revisión y mantenimiento preventivo vehicular ayuda a corregir los daños a tiempo, y así evitar reparaciones más costosas.

5. Promociones de temporada:

En este mes, la mayoría de talleres ofrecen promociones especiales por temporada. Ya sean descuentos o facilidades de pago que pueden ser aprovechados a su favor. En los talleres de Casabaca, por ejemplo, tienen pago con tarjeta de crédito a 3 y 6 meses sin intereses. Además, cuenta con el kit “Diagnóstico viajero”, que consiste en la revisión de 25 puntos para ir seguros, a tan solo USD 9,99, y solo toma de 25 a 30 minutos.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a revisar?

● Frenos: Este componente necesita mantenimiento cada 5.000 km; y limpieza con regulación cada 10.000 km. Esto ayuda a evitar fuga de líquidos, desgaste prematuro y daños más graves que derivarán en reparaciones más costosas. Por ejemplo, si no se detecta el desgaste de una pastilla a tiempo, se necesitará el cambio de todo el mecanismo, ya que provocará el daño del disco.

Las principales señales que indican que los frenos requieren revisión son: chillido al momento de frenar, la distancia de frenado suele ser más alta, cuando se levanta el freno de mano quedan muchos dientes sueltos, y en varios casos se puede encender la luz en el tablero que indica que el freno de mano está activo sin estarlo y existen vibraciones al momento de frenar.

También es importante revisar el líquido de freno cada año. Aunque este fluido no se reduce, el cambio de su color indica que perdió su calidad y efectividad. Es por ello que debe ser reemplazado anualmente.

● Amortiguadores: Requieren de revisión cada 5.000 km y una inspección más profunda cada 10.000 km. En este proceso se debe verificar que mantengan su forma física, que no existan fugas, que no presenten manchas y que no tengan torceduras ni roturas.

Las principales señales que indican que daños son: golpe seco al momento de caer en un bache, el auto tiende a inclinarse al realizar una curva y pérdida de confort. A consecuencia de esto, el auto se vuelve más inseguro, ya que se reduce su capacidad de curvado de manera eficiente, las llantas pierden adherencia al piso y también puede haber pérdida de tracción y frenado.

● Embrague: Este componente no tiene un período de mantenimiento específico, sin embargo, es importante revisarlo cuando presenta señales de desgaste. ¿Cuáles son éstas? se pone duro al momento de presionar el pedal, se requiere de presión hasta el fondo y existe dificultad para cambiar las marchas. Si no se pone atención a estas alertas, el vehículo puede quedar inmovilizado, dejando al conductor varado en cualquier lugar y hora.

Con estas recomendaciones, “esperamos contribuir a la seguridad vial, así como al mantenimiento adecuado de los vehículos. Es importante que los personas no dejen pasar la oportunidad que ofrece diciembre”, concluyó el especialista de Casabaca. (F)