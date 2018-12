La historia contada a través de los sentidos en el cerro Jaboncillo

Portoviejo -

Al paso del cerro Jaboncillo se podrá dialogar con una persona ataviada a la usanza de la época precolombina, cuando esos espacios eran dominados por integrantes de tribus manteñas. Se podrá incluso oler y saborear la cocción de yucas, evidenciar la recreación del hábitat de esta población diseminada con la llegada de los españoles.

Se trata de un proyecto de muestra interactiva que pretende entregar a los turistas experiencias vivenciales, que jueguen con los sentidos de ellos, que les permitan vivir patrimonios históricos y ser parte de ese aprendizaje histórico, explicó Paola Espinoza Loor, integrante del grupo Atelier, empresa encargada del montaje de esta producción.

“Al cerrar los ojos uno se transporta a la época de la prehistoria, de época manteña, prehispánica. Voy subiendo y caminando por el cerro y de pronto en lugar de ver a un guía vestido con jeans y camiseta me encuentro a un nativo manteño. Desde su perspectiva de Manta, de manteño, me explica su vivencia. Yo tengo otra experiencia, quiero que me expliquen qué se comía en esa época. Me dicen yuca asada, usted la va a probar, va a oler”, declaró.

Esta propuesta solo se realizará el 7 y 8 de diciembre. El costo de este recorrido es de 10 dólares y se iniciará en el parque Las Vegas de Portoviejo. Incluye transporte, visita al museo interactivo del cerro Jaboncillo, exposición del arte manteño, guianza y refrigerio.

Veinticinco personas en escena serán parte de esta muestra, que permitirá al visitante vivir el patrimonio a través de los sentidos con una muestra interactiva. (I)