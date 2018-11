María Paula Romo: De las muertes violentas en Ecuador, la mitad se da por hechos criminales

Ambato -

En la reunión que se mantuvo la mañana de este jueves en el Comité Provincial de Seguridad en Tungurahua en las instalaciones del ECU 911, la ministra del Interior, María Paula Romo, acompañada del general Nelson Villegas, comandante general de la Policía Nacional, y del gobernador Juan DeHowitt, realizó algunas aseveraciones

Indicó que la diferencia entre violencia criminal y violencia social o intrafamiliar, es que la primera se relaciona con la búsqueda de objetivos económicos, cuando organizaciones delictivas se enfrentan entre ellas, o cuando una organización una banda que asalta busca réditos económicos.

En el caso de la segunda se da cuando se trata de la violencia de un padre a un hijo, riña entre vecinos o amigos, cuando se trata de un escenario deportivo. Romo indicó que en Ecuador la mitad de las muertes violentas se da por hechos criminales, y el resto es social o intrafamiliar.

Aseguró que es un dato muy importante porque el trabajo de la Policía Nacional es sobre todo en violencia criminal, pero que no se puede tener un uniformado en cada casa, que por esa razón es trascendental la labor que se tiene que realizar con el fin de relacionarse de otra manera como comunidad.

La ministra añadió que son distintas las dinámicas que se da en una banda u organización delictiva a la de una familia, de una comunidad o de vecinos; por eso la importancia de la sociedad de convivir de otra manera, de no normalizar y no justificar la violencia, porque de lo contrario con las cifras que se tienen no se daría abasto para la respuesta policial.

70 suicidios

También se refirió a los suicidios, que en Tungurahua bordean los 70 en lo que va de este año, que dijo es un fenómeno que va más allá a la materia de seguridad, y que debe ser comprendido y atendido de diversas maneras por distintas instituciones, que uno de los objetivos del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en materia de derechos, es el labor de un plan de prevención del suicidio.

Añadió que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Consejo Nacional y el portafolio que dirige para poder activar el plan de la mejor manera, porque de acuerdo a estudios hay momentos del año que son de mayor susceptibilidad para este tipo de decisiones, y por esa razón en las fiestas de Navidad y fin de año es en donde se tiene que activar más.(I)