Alexis Mera responde a información de Contraloría sobre uso de aviones presidenciales

Quito -

El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sostiene que "técnicamente" no le preocupa la comunicación previa con conclusiones preliminares que habría hecho la Contraloría respecto al uso de los aviones presidenciales Legacy 600 y Falcon 7X, los de Tame y de Petroecuador para realizar 261 viajes internacionales.

"Lo que se dice es que no están autorizados los vuelos, pero sí hubo los vuelos. El presidente se fue a giras para visitar universidades, a cambios de mando, toda la gente del Presidente en función de los intereses del país. El hecho de que no ha estado autorizado será culpa de algún funcionario de las Fuerzas Armadas, que no cumplió un tema estrictamente administrativo de notificar", apuntó Mera a su salida de la Fiscalía General, en Quito, a donde llegó para revisar varios casos.

Según el exfuncionario del régimen de Rafael Correa, si existieron vuelos y si estos se dieron por los intereses del país, está "inobjetado". Recordó que incluso existirían seis vuelos que no tienen autorización del actual presidente Lenín Moreno de cuando era vicepresidente de Correa.

"El entonces vicepresidente salía también del país por el tema de discapacidades. Yo no veo ningún problema ahí, el único problema es que algún funcionario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, oficial o tropa, que no cumplió algún procedimiento administrativo de notificar la salida del avión, pero el avión salió y se fue, no es que el presidente Correa o Moreno se han ido a pasear o a escondidas", aclaró.

Vuelos a paraísos fiscales

Sobre los arribos de estas naves a paraísos fiscales, Mera dijo que ahí hay un error y explicó que los aviones hacen paradas técnicas como cuando van a Europa. Por ejemplo, señaló que el Legacy tenía que parar en África (Cabo Verde o Guinea) porque no tenía suficiente capacidad de combustible; también dijo que era común parar en Panamá si tenía que ir a Estados Unidos.

Al respecto de que no se habrían registrado equipajes, lista de pasajeros o que viajes se realizaron con aviones vacíos, el exsecretario de Correa apuntó que el entonces presidente no conocía si se registran los equipajes, pues llegaba al avión y volaba. Sobre los viajes sin pasajeros dijo que debería verificar ese dato.

"Si hubo algún tipo de inobservancia ahí debe ser sujeto la persona que no cumplió ese mandato con una responsabilidad administrativa", reiteró

Mera refirió que ya el expresidente Rafael Correa ha respondido a la Contraloría señalando que los viajes que él realizó los hizo por los intereses del país, en uso de los derechos que tiene Ecuador a tener relaciones internacionales y que si seguramente no hubo autorización, eso es un error administrativo.

Finalmente Alexis Mera dijo que estarán dispuestos a responder legalmente si en algún momento se llega a definir responsabilidades de algún tipo en este caso por parte de la Contraloría. Al momento, no existe proceso penal alguno en Fiscalía por este caso y tampoco hay un informe final de Contraloría sobre el tema. (I)