Taxistas realizan marcha en Quito y no descartan otras acciones

Quito -

Dirigentes del taxismo salieron molestos luego de que no hubo quórum -este miércoles- en la secretaría de Movilidad del Municipio de Quito donde se iba a conocer el informe del proceso de subsanación y convalidación de taxis que será presentado -este jueves- en sesión ordinaria de Concejo Metropolitano.

Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha, (Unitaxi) consideró una "burla" que no se reúna esa comisión por falta de quórum. Agregó que en las próximas horas darán a conocer qué acciones van a tomar y no descartó realizar movilizaciones. "Considerando que no se puede afectar el derecho de quienes ejercemos esta profesión por más de 70 años", adujo.

Previamente hubo una marcha desde la plaza de Santo Domingo hasta el Municipio de Quito, en el Centro Histórico.

El gremio expresó su desacuerdo con la subsanación en el proceso de legalización de unidades porque permitiría al Concejo ampliar el cupo.

En un inicio, según un estudio técnico sobre la prestación del servicio de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito, se definió que hacen falta 8.693 unidades para cubrir la demanda.

Para Brunis, el cupo debería permanecer según se estipula en el estudio técnico. “Nos perjudica porque en Quito seríamos alrededor de 30.000 taxis para un pueblo de 2’600.000 habitantes”, explicó.

Tras la movilización fueron a la secretaría de Movilidad con el objetivo de presionarlos para que no se amplíen los cupos en el proceso de regularización de unidades.

Ayer anunciaron una paralización del servicio para este miércoles y la realización de dos caravanas por el norte y sur de la ciudad como medida de protesta; no obstante, estas medidas fueron suspendidas por el gremio, pero sí hubo marcha.

En el Concejo Metropolitano de Quito está previsto la presentación del proyecto de Ordenanza para la Estructura Tarifaria del Transporte urbano. (I)