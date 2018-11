Exministra María Elsa Viteri aceptó precandidatura a la Prefectura del Guayas

La exministra de Economía María Elsa Viteri confirmó este miércoles su precandidatura a la Prefectura del Guayas para las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019. Terciará por el Partido Socialista Ecuatoriano y una coalición de organizaciones sociales.

Su presentación se dio en la sede provincial del partido en Guayaquil, donde se concentraron simpatizantes y dirigentes socialistas y representantes de varias organizaciones sociales de la provincia.

La precandidata, quien formó parte de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, dijo que su experiencia en el campo público, sumado a su trayectoria intachable y honestidad, son la garantía de que puede ponerse al servicio de la ciudadanía y, a pesar de todas las adversidades, decir que sí.

"Pueda ser que haya momentos, que haya hechos que nos han minado un poquito en la parte física, ya no puedo correr, pero seguiré caminando hasta el último de mis días (...) cantando con la voz del pueblo y expresando a través de ese canto la real demanda del pueblo guayasense", señaló Viteri.

Prefirió no adelantar detalles de su plan de trabajo, sino hasta cuando sea la campaña oficial, pero adelantó que su línea irá por viabilizar para un ejercicio eficiente de la producción. "Mi visión es el apoyo al sector privado, pero al sector privado que no ha tenido oportunidad de surgir, que está regado en el campo y que no ha tenido la oportunidad de tener un lugar dónde almacenar lo tenga para sí mismo... hacia la construcción de una verdadera forma de asociación (...)".

La dirigencia del Partido Socialista Ecuatoriano informó que las primarias concluirán el próximo 15 de diciembre y dos días después harán la presentación oficial de todos sus candidatos. (I)