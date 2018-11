Restos encontrados en Quito no son de Juliana Campoverde, según examen de ADN

Los restos encontrados por la Dinased (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros) el pasado 11 de noviembre en una quebrada en Quito, no pertenecen a Juliana Campoverde, joven desaparecida en 2012, según determinó el examen de ADN (ácido desoxirribonucleico).

Las pruebas "dieron negativo e indeterminado, es decir, de las cuatro piezas óseas encontradas, dos demostraron un resultado negativo y las otras dos dieron un resultado indeterminado", indicó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Jonathan C., sospechoso de la desaparición de la joven que asistía a la iglesia evangélica en la que él era pastor, había dicho que dejó su cuerpo en la quebrada Bellavista, en el norte de la capital.

Además de restos óseos también se hallaron piezas dentales pero a esas no se las pudo analizar porque no existe "un registro dental de Juliana", añadió Inredh.

"Ante estos hechos nos preguntamos: ¿Jonathan C. sigue mintiendo como ha hecho durante estos seis años?, ¿Si los restos encontrados no son de Juliana, entonces de quién son?; ¿Podrán corresponder a otra persona desaparecida?; ¿Cómo Jonathan C. pudo conducirnos a restos que no son de Juliana?", sostuvo la entidad.

Inredh recordó que el próximo viernes se hará la audiencia de reformulación de cargos que solicitó la Fiscalía. Jonathan C. está detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi por el delito de secuestro extorsivo. (I)