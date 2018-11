Tuit de Donald Trump contra la caravana de migrantes

Florida -

El presidente Donald Trump puso fin a su feriado de Acción de Gracias en Florida de la misma manera que lo inició: tuiteando y jugando al golf en su club privado.

Trump se felicitó por la caída de los precios del petróleo al tuitear “gracias Presidente T” y fustigó a la Reserva Federal por las tasas de interés.

Reclamó a México que detenga las caravanas de migrantes centroamericanos que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos. Dijo que sería “muy INTELIGENTE” por parte de México detenerlos “mucho antes de que lleguen a nuestra Frontera Sur o si los países de origen no permitieran que se formen”.

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de noviembre de 2018