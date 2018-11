Esthela Acero y Luis Verdesoto aseguran que aceptarán presidencia de Diana Atamaint en el CNE

Quito -

(Actualizado a las 11:00)

Trataron de minimizar su molestia, pero reclamaron intransigencias, agravios, que había acuerdos previos, y que no había información para convocar a las elecciones seccionales y de elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC).

Así lo dijeron este miércoles los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) Esthela Acero (Alianza PAIS) y Luis Verdesoto (sociedad civil), aunque aseguraron que aceptarán la designación de Diana Atamaint (Conaie) y Enrique Pita (CREO) como presidenta y vicepresidente del organismo respectivamente.

Verdesoto expresó: “La actitud intransigente hizo más grande la mesa”.

Ambos consejeros abandonaron el martes la primera sesión del nuevo CNE antes de que se realice la elección, que solo contó con Atamaint, Pita y el vocal José Cabrera (Partido Social Cristiano).

Sin embargo, Acero aclaró que ella dejó la reunión del CNE porque había supuestamente "acuerdos desde afuera" para escoger las autoridades. Dijo que ella había solicitado que se aplace doce horas la sesión para tomar las decisiones sin "apresuramiento extremo" y que la convocatoria a elecciones sea el próximo domingo y no este miércoles, como se tiene previsto.

“Hay que evitar toda forma de apresuramiento. Hubo un exceso de apresuramiento en tomar acciones. Queríamos recibir información. Queríamos conocer sobre el conjunto de elementos y trabajo del Consejo Nacional Electoral”, explicó Verdesoto.

Dijo que quería hacer una transición informada, pero no hubo la información. Expresó que fue “agraviado” el lunes pasado por sus colegas, que no asistieron a una reunión que preparó el expresidente del CNE, Gustavo Vega, para hablar sobre la transición.

Dijo que no guardará silencio en las plenarias, y una de sus primeras acciones es pedir la “comparecencia de todos los partidos y movimientos políticos” que han sido calificadas para participar en las elecciones.

Acero empezó a explicar sus decisiones, evocando que los sectores indígenas han enfrentado 500 años de conquista, y que ella había pedido información sobre los procesos electorales, y que se puedan declarar en sesión permanente para escuchar qué procedería para los comicios de 2019.

Denunció que “ya venían acuerdos desde afuera”, que algo se “venía estructurando” pero no detalló cuáles o qué. “Yo dije que no me iba a quedar a avalar algo que le iba a avergonzar a mi pueblo” reprochó.

Verdesoto recordó que el CNE es una institución independiente. Esto frente a las preocupaciones que existirían en el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) en transición, Julio César Trujillo por lo ocurrido el lunes.

Trujillo convocó a una rueda de prensa el miércoles para expresar su preocupación por las decisiones en el CNE, y también para resaltar el esfuerzo que hicieron en la designación de los cinco consejeros. Y mencionó que “lamenta” el malestar que se evidenció el martes, pero sostuvo que aspira a que en el futuro resuelvan sus desacuerdos y “busquen ponerse de acuerdo”. (I)